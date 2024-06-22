“ظهرت حالا education.gov.tn” نتيجة بكالوريا تونس 2024 وكيفية استخراج النتيجة عبر الموقع الرسمي

ينتظر العديد من الطلاب في تونس بفارغ الصبر ظهور نتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024، حيث تُعد هذه النتائج من أبرز المحطات في مسارهم الدراسي، لما لها من تأثير كبير على مستقبلهم الأكاديمي، يلاحظ هذا العام انخفاض عدد المتقدمين للامتحانات مقارنةً بالأعوام السابقة، في هذا المقال، سنستعرض كيفية استخراج النتائج وأهم التفاصيل المتعلقة بها.

كيفية استخراج نتيجة بكالوريا 2024 تونس

بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في تونس، يسعى الطلاب لمعرفة نتائجهم بأسرع وقت ممكن، وللحصول على النتيجة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التونسية. اختيار قائمة “نتائج البكالوريا” من بين القوائم المتاحة. إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها. كتابة رقم الطالب ورقم بطاقة التعريف الوطنية في الحقول المخصصة. إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة. الضغط على زر “بحث” لعرض النتيجة بشكل مفصل.

إحصائيات نتائج بكالوريا 2024

شهدت امتحانات البكالوريا في تونس هذا العام مشاركة حوالي 140 ألف طالب و213 طالبة، موزعين على 9000 قاعة امتحان في 586 مركزاً بجميع أنحاء الجمهورية. يُعتبر هذا العدد الأقل مقارنةً بالسنوات السابقة. ومن المتوقع أن تُعلن النتائج في 25 يونيو الجاري، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج بدقة.

طريقة الحصول على نتيجة بكالوريا تونس عبر SMS

لتوفير الجهد والوقت، أتاحت وزارة التربية والتعليم التونسية خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الرسائل النصية، يمكن للطلاب إرسال رسالة نصية إلى الرقم 85005 تحتوي على:

كتابة BAC ثم ترك فراغ. إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب في امتحان الباك. إضافة علامة النجمة (*). كتابة رقم البطاقة التعريفية الوطنية.

بهذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة ويسر دون الحاجة لزيارة الموقع الإلكتروني، حيث تمثل نتائج بكالوريا 2024 في تونس خطوة حاسمة في مسار الطلاب الأكاديمي، وتوفر وزارة التربية والتعليم وسائل متعددة للحصول على النتائج بسهولة. نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في مستقبلهم الدراسي.