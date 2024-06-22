سعر ومواصفات هاتف Tecno Spark 20 Pro 5G: الرفيق الأمثل لعشاق التكنولوجيا والتصوير الفوتوغرافي!

bdalhady تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
سعر ومواصفات هاتف Tecno Spark 20 Pro 5G: الرفيق الأمثل لعشاق التكنولوجيا والتصوير الفوتوغرافي!

يُعتبر هاتف Tecno Spark 20 Pro 5G تحفة فنية تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جودة عالية بسعر مناسب، يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل، وهي ميزة تضعه في مصاف الهواتف الرائدة في مجال التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى ذلك، يوفر الهاتف تجربة استخدام سلسة بفضل معالجه القوي وذاكرته الواسعة.

مواصفات الهاتف

الشاشة6.78 بوصة – 120 هرتز – IPS LCD
الذاكرة256 جيجابايت
الرام8 جيجابايت
الكاميرا108 + 0.3 + 0.3 ميجابكسل
المعالجMediatek Helio G99
البطارية والشحن السريع5000 مللي أمبير – 33 واط
السعرحوالي 540 يورو

مميزات الهاتف

  1. كاميرا عالية الدقة تصل إلى 108 ميجابكسل.
  2. شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز لتجربة مشاهدة ممتازة.
  3. معالج Mediatek Helio G99 يوفر أداءً قويًا.
  4. ذاكرة داخلية واسعة تصل إلى 256 جيجابايت.
  5. دعم شبكات الجيل الخامس 5G.
  6. بطارية طويلة الأمد بسعة 5000 مللي أمبير.
  7. تصميم عصري وألوان جذابة.
  8. نظام تشغيل Android 13.
  9. دعم الشحن السريع بقوة 33 واط.
  10. سعر تنافسي مقارنةً بالمواصفات.

العيوب

  1. الكاميرات الإضافية بدقة 0.3 ميجابكسل قد لا تكون الأفضل.
  2. عدم وجود مقاومة كاملة للماء والغبار.
  3. الشاحن المرفق قد لا يكون الأسرع في السوق.
  4. الإطار والظهر من البلاستيك قد لا يعطيان إحساسًا بالفخامة.
  5. عدم تحديد مواصفات الكاميرات الإضافية.
  6. قد يُعتبر السعر مرتفعًا في بعض الأسواق.
  7. لا يوجد معلومات عن مقاومة الخدش للشاشة.
  8. عدم توفر معلومات عن دعم الراديو FM.
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معلومات الكاتب
bdalhady

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