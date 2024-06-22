سعر ومواصفات هاتف Tecno Spark 20 Pro 5G: الرفيق الأمثل لعشاق التكنولوجيا والتصوير الفوتوغرافي!

يُعتبر هاتف Tecno Spark 20 Pro 5G تحفة فنية تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جودة عالية بسعر مناسب، يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل، وهي ميزة تضعه في مصاف الهواتف الرائدة في مجال التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى ذلك، يوفر الهاتف تجربة استخدام سلسة بفضل معالجه القوي وذاكرته الواسعة.

مواصفات الهاتف

الشاشة 6.78 بوصة – 120 هرتز – IPS LCD الذاكرة 256 جيجابايت الرام 8 جيجابايت الكاميرا 108 + 0.3 + 0.3 ميجابكسل المعالج Mediatek Helio G99 البطارية والشحن السريع 5000 مللي أمبير – 33 واط السعر حوالي 540 يورو

مميزات الهاتف

كاميرا عالية الدقة تصل إلى 108 ميجابكسل. شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز لتجربة مشاهدة ممتازة. معالج Mediatek Helio G99 يوفر أداءً قويًا. ذاكرة داخلية واسعة تصل إلى 256 جيجابايت. دعم شبكات الجيل الخامس 5G. بطارية طويلة الأمد بسعة 5000 مللي أمبير. تصميم عصري وألوان جذابة. نظام تشغيل Android 13. دعم الشحن السريع بقوة 33 واط. سعر تنافسي مقارنةً بالمواصفات.

العيوب