ابسط يا عم .. حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر يوليو 2024 أسعار السلع التموينية

بعد أن غلت الأسعار بنسبة كبيرة، وخاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، قد تم انتشار بعض الشائعات حول وجود زيادة على بطاقة التموين لشهر يوليو لعام 2024، حيث قد انتشر بعد كلام عن وجود 100 جنية زيادة على بطاقة التموين، وهذه الزيادة مقدمة من الحكومة المصرية، من أجل مساعدة مواطنيها على تخطي الأزمة الإقتصادية، وقد قامت وزارة التموين بتوضيح حقيقة هذه الشائعات المنتشرة.

موعد صرف التموين لشهر يوليو 2024

يتساءل العديد من حاملي بطاقة التموين حديثًا عن موعد الصرف الذي قد حددته وزارة التموين، من أجل صرف التموين كل شهر، وقد وضعت وزارة التموين موعد محدد بالفعل، حيث يتم صرف فيه المعاش لكل شهر، وهو يوم واحد من كل شهر ميلادي، وبالتالي سوف يتم صرف المعاش يوم الإثنين الموافق يوم واحد يوليو 2024.

حقيقة إضافة 100 جنية على بطاقة التموين لشهر يوليو 2024

في الأيام القليلة الماضية قد انتشرت شائعات حول وجود 100 جنية زيادة على بطاقة التموين لشهر يوليو لعام 2024، ولذلك قد قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتوضيح حقيقة هذه الشائعة، حيث قد نفى نفيًا تامًا وجود أي زيادة معلن عنها، فلم تعلن الحكومة المصرية عن وجود أي زيادة حتى الآن، ولذلك فإن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

قد تساءل العديد من الأشخاص الحاملين لبطاقة التموين عن أسعار السلع التموينية لشهر يوليو لعام 2024، ولكن لم يتم الإعلان عنها بعد، ولكن من الجدير بالذكر أن أسعار السلع التموينية لشهر يونيو كانت كالتالي: حيث قد وصل سعر كيلو السكر إلى 12.60 جنية، وقد وصل سعر كيلو الأرز إلى 12.60 جنية، وقد وصل سعر 80 مللي من الزيت إلى 30 جنية، وقد وصل سعر 500 جرام من الفول إلى 9 جنية، وقد وصل سعر 800 جرام من المكرونة إلى 15 جنية.