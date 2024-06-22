اخر اصدار من الواتساب الذهبي بتحديـــث فريد (نسخة ممتازة من الجولد ⭐⭐⭐⭐).. فرصتك لتمتلكها ضد الحظر

يحرص عدد من المستخدمين على تحميل اخر اصدار من الواتساب الذهبي، تلك النسخة المطورة من تطبيق واتساب الاخضر الرسمي، حيث تعد من أولى النسخ التي قام بتطويرها المطور اليمني ابو عرب، وذاع صيتها وانتشرت في كافة الأرجاء، وخاصة في منطقتنا العربية، وبلا شك فإن هذه الشهرة الواسعة نابعة من المميزات والإضافات العديدة التي تم تفعيلها في النسخة، مما جعلها تتفوق بهذا القدر الكبير على النسخ الأخرى.

اخر اصدار من الواتساب الذهبي

بعد الحصول على اخر اصدار من الواتساب الذهبي ستكتشف أيها المستخدم الخيارات والاضافات المتميزة التي يحتوي عليها التطبيق والتي يعد من أبرزها ما يلي:

هو إمكانية الحصول على حالات الآخرين وتحويلها دون علمهم.

كما أنه من أبرز المميزات هو إمكانية إخفاء آخر ظهور على للمستخدم على التطبيق، وبذلك لن يستطيع أي أحد مضايقة المستخدم، أو التسيب في اي مشاكل آخرى.

إلغاء علامتي القراءة وعلامة صح التي تظهر للطرف الآخر، وبذلك يمكنك مطالعة الرسائل دون علم الطرف الآخر.

كيف انزل الواتس الذهبي من على جوجل؟

كما وضحنا فإنه بعد القيام بتحميل اخر اصدار من الواتساب الذهبي سوف تكتشف الكثير من المميزات والتي يعد من أبرزها أيضا بالإضافة إلى ما ذكرناه، ما يلي: