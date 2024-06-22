اخر اصدار من الواتساب الذهبي بتحديـــث فريد (نسخة ممتازة من الجولد ⭐⭐⭐⭐).. فرصتك لتمتلكها ضد الحظر

يحرص عدد من المستخدمين على تحميل اخر اصدار من الواتساب الذهبي، تلك النسخة المطورة من تطبيق واتساب الاخضر الرسمي، حيث تعد من أولى النسخ التي قام بتطويرها المطور اليمني ابو عرب، وذاع صيتها وانتشرت في كافة الأرجاء، وخاصة في منطقتنا العربية، وبلا شك فإن هذه الشهرة الواسعة نابعة من المميزات والإضافات العديدة التي تم تفعيلها في النسخة، مما جعلها تتفوق بهذا القدر الكبير على النسخ الأخرى.
اخر اصدار من الواتساب الذهبي
بعد الحصول على اخر اصدار من الواتساب الذهبي ستكتشف أيها المستخدم الخيارات والاضافات المتميزة التي يحتوي عليها التطبيق والتي يعد من أبرزها ما يلي:
- هو إمكانية الحصول على حالات الآخرين وتحويلها دون علمهم.
- كما أنه من أبرز المميزات هو إمكانية إخفاء آخر ظهور على للمستخدم على التطبيق، وبذلك لن يستطيع أي أحد مضايقة المستخدم، أو التسيب في اي مشاكل آخرى.
- إلغاء علامتي القراءة وعلامة صح التي تظهر للطرف الآخر، وبذلك يمكنك مطالعة الرسائل دون علم الطرف الآخر.
كيف انزل الواتس الذهبي من على جوجل؟
كما وضحنا فإنه بعد القيام بتحميل اخر اصدار من الواتساب الذهبي سوف تكتشف الكثير من المميزات والتي يعد من أبرزها أيضا بالإضافة إلى ما ذكرناه، ما يلي:
- يمكن إرسال ملفات صوتية كبيرة الحجم تصل إلى 100 ميجا بايت
- يمكن إرسال ملفات فيديوهات تصل إلى 50 ميجا بايت.
- يمكن كتابة حالة تصل إلى 250 حرفا.
- هناك ميزة تمكن المستخدم من تصفية الرسائل الواردة والصادرة.
- يمكن القيام بإلغاء الكثير من الرسائل في نفس الوقت.
- يمكن بكل سهولة أن يتم تغيير خطوط التطبيق في الدردشات المختلفة.
- كما يتم إرسال الصور والفيديوهات بدقة عالية جدا.
- يمكن بكل سهولة الاحتفاظ بحالات الآخرين.