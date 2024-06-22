مركز 3 بدور السينما.. فيلم عصابة الماكس كامل بطولة أحمد فهي.. إيرادات الفيلم تجاوزت 11 مليون

فيلم عصابة الماكس ، حقق يوم أمس الجمعة إيرادات بلغت مليون و230 ألف جنيه ما جعله يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر ومع هذا الارتفاع في الإيرادات وصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن إلى 10 ملايين و511 ألف جنيه، في المقابل تصدر فيلم ولاد رزق 3 القاضية بطولة النجم أحمد عز قائمة الإيرادات بإجمالي 14 مليون جنيه متفوقا على بقية الأفلام.

تعتبر هذه الأرقام دليلا على النجاح الكبير الذي يحققه فيلم عصابة الماكس في دور السينما حيث جذب عدد كبير من المشاهدين واستطاع أن يحقق إيرادات مرتفعة منذ بداية عرضه يأتي هذا النجاح في ظل المنافسة الشديدة بين الأفلام المعروضة مما يعكس جودة الفيلم وجاذبيته للجمهور.

فيلم عصابة الماكس

النجم أحمد فهمي أوضح أن فيلم عصابة الماكس يتمحور حول فكرة العائلة التي تعتبر بالنسبة له كل شيء وأشار إلى أن الفيلم يعالج هذه الفكرة بطريقة مختلفة ومميزة وبسيطة في الوقت نفسه، فهمي أضاف أن السيناريو المميز كان من أكثر الأمور التي جذبته للمشاركة في الفيلم، بالإضافة إلى وجود نخبة من النجوم مما جعل الكواليس مبهجة للغاية رغم التحديات التي واجهها أثناء التصوير.

التحضيرات للفيلم استغرقت وقتا طويلا وكان التصوير مكثفا ومضغوطا قبل شهر رمضان جميع المشاهد، تم تصويرها في مواقع خارجية مما جعل التجربة صعبة لكنها كانت ممتعة في نفس الوقت، هذه الظروف أضافت نوعًا من التحدي للعمل، لكنها لم تقلل من حماس الفريق وروحهم العالية خلال التصوير.

قصة فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس يأخذنا في رحلة مليئة بالأكشن والكوميديا، حيث تتركز القصة حول شخصية الماكس الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب بمفرده دون أي مساعدة يجد الماكس نفسه متورطا في عملية كبيرة، تتطلب منه تشكيل فريق يساعده في تنفيذها ومع ذلك يكتشف لاحقا أن الأشخاص الذين اختارهم للتعاون معه يزيدون الأمور تعقيدا ويدخلونه في مشكلات أكبر تهدد بنجاح العملية.

الفيلم من بطولة مجموعة مميزة من النجوم، حيث يشارك فيه أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، وأوس أوس، وحاتم صلاح، ومحمد لطفي، وأحمد فهيم، ومصطفى بسيط، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، مما يضيف مزيدا من الإثارة والجاذبية للعمل.