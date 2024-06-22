تحديث واتساب جي بي ضد الحظـــر بتقديم كل جديد ( GBWhatsApp ⭐⭐⭐⭐⭐).. سابقهم كلهم وحمل الاضافات علي هاتفـــك

تحديث واتساب جي بي أمر ضروري لكل من يستخدم تطبيق واتساب جي بي وذلك لأن مطور التطبيق ألكس يحرص دائما على تحديث النسخة وذلك للتأكد من فاعلية الخصائص المضافة اليها، وأيضا لإضافة أي مميزات وإمكانيات أخرى تقوم بخدمة المستخدم عند استعمال النسخة، وبلا شك فإن هذه التطورات تساعد بشكل كبير في انتظار وشهرة النسخة بين المستخدمين.

تحديث واتساب جي بي

العمل على تحديث واتساب جي بي أمر ضروري للغاية حيث أن القيام بهذه الخطوة يجعل المستخدم يستفيد بالامكانيات الجديدة التي تم طرحها في النسخة، مما يتيح له تجربة مراسلة فريدة ومميزة من نوعها، وترجع شهرة واتساب جي بي إلى المميزات العديدة التي يتميز بها والتي يعد من أبرزها ما يلي:

من أبرز مميزات واتساب جي بي والتي يشارك بها النسخة الأصلية من واتساب هو أن التطبيق لا يحتوي على إعلانات وذلك بخلاف جميع النسخ المطورة الموجودة على الساحة.

إخفاء آخر ظهور للمستخدم على التطبيق وهو بتلك النسخة يتفوق على التطبيق الأصلي الذي لا يحمل هذه الميزة.

بالنسبة لمؤشر قراءة الرسائل وهما علامة الصح التي تظهر، فإن تطبيق واتساب جي بي قد قام بالغائها تماما، وعلى ذلك فلا يستطيع الطرف الآخر تحديد ما إذا كان المستخدم قد قرأ الرسالة أم لا.

كيف انزل واتساب GBWhatsApp؟

قد يخاف بعض المستخدمين من تحميل وتحديث واتساب جي بي، وذلك حتى لا يتكلف الأموال في سبيل ذلك ولكن يجب طمأنة المستخدمين بأن النسخة متاحة على متجر التطبيقات الخاص بهواتف الأندرويد وهاتف الايفون، بشكل مجاني تماما.

وبذلك يمكن بكل سهولة تنزيل نسخة واتساب جي بي من المتجر أو من أحد المواقع الآمنة والموثوقة على الإنترنت.