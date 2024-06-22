من بيتك.. طريقة الاستعلام عن القضايا بالرقم المدني في الكويت 2024 والشروط المطلوبة

أطلقت وزارة العدل، خدمة الإستعلام عن القضايا بالرقم المدني إلكترونيًا، مما يُسهل على كافة المواطنين في إنهاء مثل هذه الإجراءات لتكون من أبرز الخدمات المقدمة أمام المواطنين في محافظات الكويت بالرقم المدني ورقم القضية، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفه لكم في السطور التالية، حتى يتمكن كافة الأشخاص من إنهاء هذه الخدمة.

خطوات الإستعلام عن القضايا بالرقم المدني في الكويت

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن القضايا بالرقم المدني داخل محافظات دولة الكويت، ومعرفة النزاعات التي يرغب في التعرف عليها المواطنين، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الإنتقال إلى موقع وزارة العدل الكويتية عبر الإنترنت.

ليتم تسجيل الدخول فيما بعد.

مع تحديد “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار الخدمة التي ترغب في تأديتها.

ليتم تدوين كافة المعلومات الخاصة بالمواطن ومن بينها الرقم المدني.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالقضايا.

شروط إنهاء الإستعلام عن القضايا في الكويت

تتمثل أبرز شروط القيام بإنهاء الإستعلام عن القضايا داخل دولة الكويت عبر الرقم المدني بشكل إلكتروني، وفقًا للأتي:-