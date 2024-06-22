“خليك عالمي ونزل الجديد” نزل فيفا موبايل 2024 الإصدار الجديد.. أقوى لعبة كرة قدم على الموبايل!

لعبة فيفا هي الأشهر والأفضل في تصنيفات الألعاب الخاصة بكرة القدم، ولأن عشاق كرة القدم كثيرين سنقدم لكم خطوات تحميل اللعبة للاستمتاع بالتجربة من خلال الإصدار الأخير لها وذلك عن طريق عدة خطوات بسيطة، والمميز في لعبة فيفا أنها أصبحت متاحة على الهواتف المحمولة ويمكن تحميلها بصورة سريعة.

خطوات تحميل لعبة فيفا 2024

يمكنك تحميل لعبة فيفا على أجهزة الأندرويد والآيفون من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد أو فتح متجر آب ستور لأجهزة الآيفون.

ومن ثم الانتقال إلى خانة البحث ثم كتابة اسم اللعبة في الخانة سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

ومن ثم الضغط على أيقونة “تنزيل” أو “تحميل” أو “تثبيت”.

ثم اسمح لأذونات التثبيت على الجهاز وانتظر قليلا حتى يتم تحميل اللعبة.

عند تثبيت اللعبة وظهور الأيقونة الخاصة بها قم بفتحها ثم اتبع خطوات التسجيل.

ومن ثم ستكون قادر على الاستمتاع بتجربة مميزة في لعب كرة القدم.

تحديث لعبة فيفا الجديد 2024

المميز في لعبة فيفا أنها تمد النسخة بالعديد من التحسينات بشكل مستمر وأضافت الكثير من التحديثات حيث تضمنت النسخة الأخيرة ما يلي: