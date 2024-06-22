بأعلى جودة HD.. إليك تردد قناة ماجد كيدز 2024 على نايل وعرب سات

تعتبر قناة ماجد كيدز واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تجمع بين الفائدة والمتعة تأسست القناة بهدف تقديم محتوى غني ومميز يناسب الأطفال وينمي قدراتهم الإبداعية والمعرفية.

تردد قناة ماجد كيدز على نايل سات 2024

تبث قناة ماجد كيدز على القمر الصناعي نايل سات، والذي يعد من أكثر الأقمار الصناعية شهرة واستخدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لضبط القناة، يمكن استخدام التردد التالي:

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

البرامج والمحتويات المميزة على قناة ماجد كيدز

تتميز قناة ماجد كيدز بتقديم باقة متنوعة من البرامج التي تلبي اهتمامات الأطفال بمختلف أعمارهم وتشمل هذه البرامج:

توفر القناة مجموعة من البرامج التعليمية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال الفكرية والمعرفية تشمل هذه البرامج تعليم الحروف والأرقام، ومفاهيم العلوم البسيطة، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن التاريخ والجغرافيا بشكل مبسط وسهل الفهم.

تعتبر الرسوم المتحركة من أكثر البرامج شعبية على قناة ماجد كيدز تقدم القناة العديد من مسلسلات الرسوم المتحركة التي تحكي قصص مشوقة ومليئة بالمغامرات، مما يساعد الأطفال على تطوير خيالهم وقدرتهم على التفكير الإبداعي.

تقدم قناة ماجد كيدز برامج ترفيهية متنوعة تشمل المسابقات، والألعاب، والبرامج الكوميدية.

تحرص قناة ماجد كيدز على تقديم برامج دينية تعليمية تهدف إلى تعريف الأطفال بأسس الدين الإسلامي، وتعليمهم القيم والأخلاق الحميدة، مثل التسامح، والصدق، والأمانة، بطريقة بسيطة وسهلة الفهم.

كيفية ضبط تردد قناة ماجد كيدز

لضبط تردد قناة ماجد كيدز على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختر قسم إعدادات الترددات (تثبيت القنوات أو تركيب).

اضف التردد الجديد بكتابة القيم المحددة للتردد، والاستقطاب، ومعدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، قم ببدء عملية البحث عن القنوات الجديدة.

بعد انتهاء البحث، احفظ القنوات المكتشفة، وابحث عن قناة ماجد كيدز في قائمة القنوات.

تظل قناة ماجد كيدز واحدة من أفضل الخيارات للأطفال الذين يبحثون عن محتوى تعليمي وترفيهي مميز ومفيد بفضل ترددها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، يمكن للأطفال في مختلف أنحاء الوطن العربي الاستمتاع بمشاهدة برامجهم المفضلة بكل سهولة.