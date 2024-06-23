خد زيت وسكر زيادة.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 لهذه الفئات وأهم الشروط

يعد إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من أفضل القرارات التى اتخذتها وزارة التموين، حتى تحصل الأسرة على سلع غذائية كافية لعدد الأسرة، لذا تزايد البحث من الكثير من المواطنين حول معرفة كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وأهم شروط إضافة المواليد، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بإضافة المواليد الجدد.
أهم شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024
لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين هناك عدة شروط قد حددتها من قبل وزارة التموين، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:
- لابد أن يكون من مستحقي معاش تكافل وكرامة .
- أن يكون من حاملي كارت الخدمات المتكاملة.
- بالإضافة أن يكون من مستحقي معاش التضامن الإجتماعي.
- أن يكون من أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.
- وأيضا من أبناء الأسر البديلة.
خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024
- أولا عليك الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.
- ثم انقر على أيقونة التموين.
- واختر منها إضافة الأبناء غير المقيدين.
- ثم قم بتسجيل رقم الهاتف والرقم السري.
- بعد ذلك، قم بكتابة الاسم الأول للأم ” ام الطفل/ه المراد إضافتها”.
- ثم قم بالضغط على زر إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.
- قم بكتابة اسم المولود التي تريد إضافته على بطاقة التموين، سواء كان طفل أو طفلة، ولابد من إدخال الاسم رباعيا.
- ثم اكتب الرقم القومي الخاص بالطفل المراد إضافته من خلال شهادة ميلاد الطفل.
- اكتب صلة قرابة الطفل، ثم اختر الصفة “ضم الأبناء”.
- واخيرا قم باضغط على زر “إضافة”، وسوف يتم إضافة الطفل فى حال توافر الشروط السابقة.