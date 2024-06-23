خد زيت وسكر زيادة.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 لهذه الفئات وأهم الشروط

يعد إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من أفضل القرارات التى اتخذتها وزارة التموين، حتى تحصل الأسرة على سلع غذائية كافية لعدد الأسرة، لذا تزايد البحث من الكثير من المواطنين حول معرفة كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وأهم شروط إضافة المواليد، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بإضافة المواليد الجدد.

أهم شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين هناك عدة شروط قد حددتها من قبل وزارة التموين، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

لابد أن يكون من مستحقي معاش تكافل وكرامة .

أن يكون من حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

بالإضافة أن يكون من مستحقي معاش التضامن الإجتماعي.

أن يكون من أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

وأيضا من أبناء الأسر البديلة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024