مبروك للجميع.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا في جميع محافظات العراق

ازداد البحث عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا في العراق، حيث ينتظر آلاف الطلاب والأهالي ظهور النتيجة بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا، وكان من المقرر أن تظهر نتيجة الثالث المتوسط في العراق بعد عيد الأضحى المبارك كما أعلن منذ أيام، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة يوم 28 من شهر يونيو الجاري بعدما تم تأجيلها من 25 يونيو، وجرت العادة أن تظهر النتيجة عصرًا.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا

ويبحث العديد عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا، وعلى الرغم من عدم ظهورها بشكل رسمي إلا أنه سيتم رفع النتيجة بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني فور ظهورها، وكان قد تم الانتهاء من كافة الامتحانات في اليوم الخامس من شهر يونيو الجاري، لتبدأ بعدها عمليات التصحيح والمراجعة والتي استمرت حتى الآن لضمان حصول كل طالب على حقه في منظومة تتسم بالشفافية:

الدخول إلى موقع نتائجنا من هنا .

. الدخول إلى نتائج الطلاب.

اختيار الصف الثالث المتوسط.

إدخال بيانات الطالب بدقة.

إدخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على استعلام.

وستظهر أمامك كافة درجات المقررات الدراسية والتقدير التراكمي.

الاستعلام عن نتيجة من موقع وزارة التربية العراقية

ويستطيع الطالب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط أيضًا من خلال موقع وزارة التربية العراقية، حيث توفر الوزارة رابط آخر من أجل التخفيف من حدة اندفاع الطلاب للحصول على نتائجهم دفعة واحدة مما قد يؤدي إلى تعطل الموقع، وتستطيع معرفة نتيجة المقررات الدراسية والمعدل التراكمي من خلال الخطوات الآتية: