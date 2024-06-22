ظهرت هســه نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الاول موقع نتائجنا كل المحافظــــــات

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
ظهرت هســه نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الاول موقع نتائجنا كل المحافظــــــات
ظهرت هســه نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الاول موقع نتائجنا كل المحافظــــــات

بين قلق وتوتر وترقب ينتظر عدد كبير من الطلاب داخل العراق نتائج اعتراضات السادس الابتدائي، والتي شغلت بال الكثير من الذين تقدموا باعتراض على نتائج الامتحانات الوزارية للدراسة الابتدائية، حيث تم البدء في الاعلان عن نتائج الاعتراضات داخل بعض المحافظات عبر موقع الوزارة الالكتروني، وسنوافيكم بكافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع خلال سطور هذا المقال.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي من أهم الموضوعات التي شغلت الطلاب داخل العراق، وقد وجدنا الكثير من الطلاب بتسائلون عن موعد الاعلان عن هذه النتائج، ومنها فقد أعلنت وزارة التربية العراقية مايلي:

  • سيتم الاعلان عن نتائج الاعتراضات في كل محافظة على حدة.
  • ويكون موعد الاعلان عن النتائج بعد الانتهاء من فحص أوراق الامتحان.
  • أكدت الوزارة على ضرورة تحري الدقة في في المراجعة وتصحيح الاوراق.
  • سيتم الاعلان عن نتائج الاعتراضات على موقع نتائجنا الالكتروني.

رابط الحصول على نتائج اعتراضات السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية العراقية أنها ستقوم بتشكيل لجان لمراجعة أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب والطالبات الذين تقدموا بطلب اعتراض على النتائج، كما أكدت أن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي سيتم الإعلان عنها عن طريق رابط نتائجنا الالكتروني، ويكون ذلك عن طريق اتباع عدة خطوات كالآتي:

  • الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.
  • او الدخول على موقع نتائج الالكتروني.
  • اختيار نتائج الاعتراضات.
  • تحديد نتائج السادس الابتدائي.
  • اختيار المحافظة التابع لها الطالب من جدول المحافظات المحددة.
  • ادخال اسم الطالب.
  • ادخال الرقم الامتحاني.
  • الضغط على عرض نتيجة الاعتراض.
  • سيتم عرض النتائج في حال ظهورها.
  • ومعرفة اذا كان تم قبول الاعتراض ورفع الدرجات أم لا.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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