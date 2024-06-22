تجاوز 20 مليون من الإيرادات.. فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد امام علي ايجي بست الأصلي

يثير فيلم اللعب مع العيال حماسة واسعة بين محبي السينما في مصر والوطن العربي، حيث ينتظر الجميع عرضه بفارغ الصبر في جميع دور السينما المصرية وحتى في دول أخرى بعد أن اعتبر من بين أهم وأبرز الأفلام المنتظرة بشدة يتمتع الفيلم بجودة تصوير عالية، وإخراج متميز يتيح للمشاهدين الاستمتاع بمشاهد بصرية ممتازة.

تتمثل جاذبية الفيلم في التجربة السينمائية الرائعة التي يقدمها والتي تجمع بين التمثيل المتميز، وسرد القصة الشيق، مما يجعله واحدا من أبرز الأفلام التي تم انتظارها بشغف خلال هذا الموسم السينمائي، يتوقع العديد من المتابعين أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا بفضل قصته المثيرة والأداء المتميز لفريق العمل الذي يضم نجوما معروفين في صناعة السينما المصرية.

فيلم اللعب مع العيال

يأتي فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام، حيث يجمعه في هذا العمل مع والده الفنان عادل إمام صاحب فيلم اللعب مع الكبار ينضم إلى الفريق الفني أيضا الفنان باسم سمرة، ويشارك في العمل نخبة من نجوم الفن بما في ذلك أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد الفيلم من كتابة وإخراج شريف عرفة.

يعد هذا العمل السينمائي إضافة مميزة إلى الساحة الفنية المصرية، حيث يجمع بين الكوميديا والإثارة والعناصر الإنسانية التي تعكس الواقع الاجتماعي بطريقة مبتكرة، يتميز الفيلم بقصة مشوقة وأحداث مثيرة تجمع بين العلاقات الأسرية والمغامرات الكوميدية التي تحمل رسائل إيجابية ومعاني عميقة.

قصة فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال تدور أحداثه حول شاب يجد نفسه في مواجهة سلسلة من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأساً على عقب ولكن بأسلوب كوميدي خفيف.

يشارك في بطولة الفيلم الفنان محمد إمام إلى جانب نخبة من النجوم منهم أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، ومصطفى غريب الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويعتبر هذا العمل الأول الذي يجمع بين شريف عرفة ومحمد عادل إمام في تعاون فني مشترك.