عاجل.. عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح “سلطان الفتوحات” الموسم الثاني الجزء 2 في هذا الموعد

في أشهر قليلة أخذ مسلسل السلطان محمد الفاتح سلطان الفتوحات شهرة كبيرة في العديد من الدول العربية، وخاصة مع إذاعة أول جزء من المسلسل، نظرًا لما يتضمنه من أحداث تاريخية أكثر تشويقًا وإثارة، حتى أن المسلسل تمكن من عمل قاعدة جماهيرية حول العالم، ليبدأ العديد من المتابعين في البحث عن موعد الموسم الثاني من سلطان الفتوحات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح

من المتوقع أن يتم الترويج للجزء الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح “سلطان الفتوحات” مع أواخر شهر أغسطس، لتبدأ أولى الحلقات مع بداية شهر سبتمبر، فضلاً عن أن المسلسل يتم عرضة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن إذاعة الحلقات في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، على أن يكون ذلك عبر القنوات الفضائية التي تعمل على إذاعة المسلسل في جميع الدول العربية بجودة عالية وإشارة قوية لا يمكن تكرارها في أي قناة أخرى.

تردد قناة TRT 1 النايل سات

هناك بعض المعلومات الهامة لكي يتم العمل على تنزيل قناة TRT 1 عبر الأقمار الصناعية المختلفة، لمشاهدة مسلسل السلطان محمد الفاتح “سلطان الفتوحات” باللغة التركية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-