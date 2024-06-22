فيلم ولاد رزق 3 القاضية .. حقيقة وقف قناة الزعيم سينما على نايل سات

حقيقة وقف قناة الزعيم سينما، تعرض قناة الزعيم سينما المعروفة ببث أفلام بدون حقوق البث فيلم ولاد رزق 3 بشكل مفاجئ وهو الفيلم الذي يحتل حالياً قمة الإيرادات في صالات السينما، ويعد من أكبر الأفلام نجاحا في مصر والمنطقة يتميز الفيلم بأنه حقق إيرادات فاقت 100 مليون جنيه مصري خلال أسبوع واحد فقط، مما يجعله من بين أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

المشاهدين لقناة الزعيم سينما وجدوا أنفسهم مفاجئين بعرض هذا الفيلم البارز الذي يجمع بين عناصر الإثارة والأكشن والدراما، مما أثار اهتمامهم بشكل كبير القناة تتميز بعرض أفلام حصرية وبدون حقوق بث ما يساهم في جذب جمهور واسع يبحث عن تجربة مختلفة ومثيرة في مجال السينما.

حقيقة وقف قناة الزعيم سينما

لم يمض وقت طويل بعد تسريب قناة الزعيم” لفيلم “ولاد رزق 3 حتى تم حجب موقع القناة على جوجل وتعد هذه الخطوة إيجابية ورد فعلا من غرفة صناعة السينما ضد القنوات والمواقع التي تسرب الأفلام الجديدة، سابقا أدلى صفوت غطاس نائب رئيس الغرفة بتصريح حول تسريب فيلم “ولاد رزق، حيث أكد أن هذه القنوات ليست محدودة بفيلم ولاد رزق فقط بل تسرب الأفلام منذ وقت طويل.

وأشار غطاس إلى أن هناك رابطة تراقب هذه القنوات عن كثب لمعرفة مصادر بثها بهدف إيقافها على الفور، مؤكدًا أنه تم إغلاق عدد من القنوات بناء على التحقيقات السابقة التي قامت بها الرابطة.، ومع ذلك أبدى استغرابه من إعادة فتح أصحاب هذه القنوات قنوات جديدة بأسماء مختلفة بعد الإغلاق.

فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق الجزء الثالث يحقق نجاحا استثنائيا منذ عرضه في دور السينما خلال موسم عيد الأضحى، حيث دخل إلى قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية يتميز الفيلم بمشاركة نخبة من النجوم من بينهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، وكريم قاسم، بالإضافة إلى عدد من الوجوه البارزة مثل علي صبحي، محمد ممدوح، سيد رجب، ورزان مغربي، نسرين أمين، وأسماء جلال إلى جانب حمد الرافعي، محمد لطفي وغيرهم، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان يضفيان على العمل البعد الفني الملحمي الذي يجذب الجماهير بتقديم قصة مشوقة مليئة بالإثارة والتشويق.