عاجل…اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي

استقبلت منصات البحث في هذه الأوقات عدد كبير جداً من الباحثين عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي 2024، فقد قامت الوزارة بطرح هذه الخدمة كدعم للمواطنين الفقراء أو الأشخاص التي ليس لديها راتب ثابت يعينها على صعوبات الحياة، بالإضافة إلى أنه يمكن للأيتام والنساء الأرامل والمطلقات التقديم عليها بكل سهولة من خلال منصة مظلتي التي تم طرحها لمساعدة كافة المواطنين، ولتوفير جهدهم و أوقاتهم الثمينة، وفي السطور التالية سوف نتعرف على باقي التفاصيل تابعونا.

المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطرح رابط الإلكتروني تستطيع من خلاله الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، ولكن يجب أن تقوم بعمل مجموعة من الخطوات البسيطة التي سيتم طرحها في النقاط التالية:

أولاً يجب عليك أن تقوم بالذهاب إلى الرابط الرسمي لمنصة منظلتي .

قم بكتابة (الاسم/ ورقم المرور) ومن ثم انقر على أيقونة “دخول”.

وبهذا الشكل سوف يتم نقلك إلى نافذة الخاصة ب الواجهه الرئيسيه.

ستجد في الأعلى القسم الخاص (بالخدمات) قم بالنقر عليه.

ومن ثم حدد أنك تريد برنامج الرعاية الاجتماعية.

يليها النقر فوق الاستعلام عن الكشوفات المقبولين في أسماء الرعاية الاجتماعية.

ومن هنا ينبغي عليك تحديد (رقم الوجبة)، ومن ثم حدد الولاية التي تقطن بها.

يلي ذلك قم باستكمال باقي الإجراءات، ومن ثم انقر على أيقونة استعلم.

بعدها ستأتيك النافذة التي تحتوي على ما تريد معرفته.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

سوف نذكر لكم أهم شروط التقديم في برنامج الراعاية الاجتماعية، التي يجب أن تتوفر في المتقدم، وهي كالتالي:

يجب أن يكون الفرد الذي يرغب في التقديم حاصل على الجنسية العراقية، ومقيم بها بشكل دائم.

يتم البدء في استقبال طلبات التقديم من عمر الثمانية عشر عاماً حتى الستين بالنسبة للرجال.

أما النساء عند عمر الخامسة عشر حتى الخمسة والخمسون عاماً.

ومن أهم الشروط أنه لا يمكن التقديم إلا للأسر التي يبلغ عدد أفرادها أربعه كحد أدنى.

أن يكون من أصحاب الدخل المحدود.

الأوراق المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

يجب على الفرد أن يقوم بإحضار مجموعة من الأوراق التي يجب تقديمها أثناء طلب الخدمة، وسيتم تلخيصها في النقاط التالية: