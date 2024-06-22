عاوز تشتغل في الكويت؟ اتعلم ازاى تاخد تأشيرة العمل من سفارة الكويت في أسبوعين بس!

قامت السفارة الكويتية بتوضيح شروط الحصول على تأشيرة العمل من سفارة الكويت، حيث تعد دولة الكويت واحدة من أهم الدول العربية التي توفر العديد من فرص العمل المميزة والمتنوعة في كافة المجالات، ومع العلم أنه في السابق قد تم رفض الطلبات الخاصة بتأشيرات العمل، ولكن السلطات الحكومية قد أعلنت عن فتح باب التقديم وأيضًا أوضحت الشروط اللازمة والفترة الزمنية المحددة للحصول على التأشيرات وهذا ما سوف نسلط عليه الضوء خلال مقالنا.

شروط الحصول على تأشيرة العمل من سفارة الكويت

وضعت السفارة مجموعة شروط الحصول على تأشيرة العمل من سفارة الكويت، كما أنها أعلنت عن استقبال طلبات الراغبين في الحصول على تأشيرات عمل، وذلك بعد أن استمر التوقف لمدة سنة ونصف، وتتمثل شروط التقديم فيما يلي:

أولًا ينبغي أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 و بين 45 عام.

كذلك يجب أن يكون جيد في اللغة العربية سواء في الكتابة أو التحدث.

وأيضًا ينبغي على الشخص المتقدم تقديم كافة المستندات والوثائق الرسمية المطلوبة.

بالإضافة إلى وجوب خضوعه للكشف الطبي داخل أحد المراكز الحكومية المعتمدة.

كما يجب تسجيل الرقم القومي في السجلات الطبية، وذلك تفاديًا لحدوث أي تعديل أو تلاعب بها.

ينبغي امتلاك المتقدم خبرة 3 سنوات على الأقل في تخصص العمل الذي سيعمل فيه بالكويت.

وأيضًا يجب امتلاكه مؤهل يناسب الوظيفة التي سيشغلها.

وأخيرًا سوف يحتاج المتقدم استخراج عقد عمل من وزارة العمل في الكويت.

مدة الحصول على تأشيرة العمل في الكويت

إن الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرة العمل داخل الكويت تتميز بفاعليتها وسرعتها، الأمر الذي يمكن المتقدم من الحصول على التأشيرة في مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، ويرجع ذلك للتسهيلات الكثيرة التي قامت الجهات المعنية والحكومة بتوفيرها الأشخاص الوافدين للعمل في الدولة من كافة أرجاء العالم.