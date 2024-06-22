مبروك.. هنا رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

يترقب العديد نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 حيث يبلغ عدد الطلاب التي تترقب ظهور النتيجة 815 ألف طالب في الدبلومات المختلفة من صناعي وزراعية وتجاري بالإضافة إلى الفندقي، ومن المقرر أن تعلن عنها المديريات التعليمية في كل محافظة كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وتنشر النتائج في الأيام الأخيرة من شهر يونيو من كل عام، ويتم رفعها على الموقع الإلكتروني فور اعتمادها بشكل رسمي من المديريات التعليمية عقب مراجعة الدرجات والتأكد من شفافية عملية التصحيح.

نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024

وتقترب نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 من الظهور في الأيام القادمة، ومن المقرر أن تُعلن عن النتيجة بشكل رسمي بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، وانتهت الإجازة اليوم السبت بشكل رسمي، وتستطيع معرفة درجة الطالب فور ظهورها بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني من هنا.

من هنا. تحديد الدخول إلى نتائج الطلاب.

الدخول إلى الصف الدراسي والفصل الدراسي وتحديده.

قم بإدخال بيانات الطالب بشكل صحيح وبدقة.

إدخال رقم جلوس الطالب.

إدخال المحافظة التي يقيم بها الطالب.

تدوين بيانات المدرسة المسجل بها الطالب.

الضغط على كلمة استعلام أو ظهور النتيجة.

ستظهر بعدها نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

تستطيع بعدها طباعة النتيجة بصيغة PDF.

خطوات الالتحاق بالكليات

ومن المقرر أن يعلن المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقديم أم الدبلومات بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وكذلك المعاهد بنظام سنتين، ويتاح للطالب فرصة التقدم للجامعة لمدة عامين متتاليين يتم احتسابهم منذ بداية هذا العام، ويتم إجراء عدة اختبارات للطلاب والطالبات من أجل إلحاقهم بالجامعات، ويقدم الطالب أوراقه ويتم مراجعته بعد نجاحه والحصول على المؤهل ومن ثم يتم أخباره بموعد الامتحانات التي تؤهله للإنضمام إلى الجامعة.