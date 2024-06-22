كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في عمان من خلال بوابة التعليم للطلاب وأولياء الأمور

بعد انتهاء امتحانات الطلاب في عمان لعام 2024 يبحث الكثير منهم بالإضافة إلى أولياء الأمور عن طريقة تمكنهم من الاطمئنان على مقدار تحصيلهم خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث انتهت جميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الثاني من أداء الامتحانات الخاصة بهم، ولذلك قدمت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بوابة التعليم الالكتروني التي توفر نتائج الطلبة من خلال عدة خطوات سوف نعرضها عليكم في السطور التالية..

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر بوابة التعليم

يعتبر الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الخطوات التالية هي الطريقة الأسهل، وذلك من خلال بوابة التعليم الالكتروني عن طريق القيام بما يلي:

أولا الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبوابة التعليمية من هنا.

ومن ثم تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اضغط على تبويب “نتائج الطلاب عمان عبر بوابة التعليم”.

بعد ذلك أدخل الرقم المدني ثم اضغط على زر “البحث عن النتيجة”.

في حالة رفع النتيجة ستظهر أمامك على الفور عبر النافذة مع ايضاح جميع الدرجات بجانب المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب.

في حالة عدم رفع النتيجة ستظهر رسالة “قريبا”على النافذة.

يمكنك طباعة النتيجة التي تظهر كي تكون مستند ورقي.

كيفية تنزيل تطبيق ولي الأمر؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وجود تطبيق يسمى ولي الأمر يمكن الطلاب من الاستعلام على نتائجهم بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات التالية: