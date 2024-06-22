استقبل تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 وعيش اللحظة مع ضحك الأطفال

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن القنوات الفضائية التي من أبرزها قناة تنة ورنة أطفال الجديد، لتكون من أبرز المحتوى التي يتم العمل على إذاعته من البرامج والأناشيد الدينية المميزة، فضلاً عن المسلسلات والأفلام الكرتونية والطفولية الأكثر من رائعة، حتى تمكنت من عمل قاعدة من المتابعين في العديد من الدول العربية، ويمكنك العمل على تنزيلها عبر الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد تنة ورنة أطفال 2024 الجديد

قناة تنة ورنة تقدم محتوى مميز يُلبي كافة احتياجات الأطفال، مما عملت على جذب ملايين المتابعين والمشاهدين، بما يمكنك على تنزيلها بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي قناة تنة ورنة فهو “النايل سات.

التردد الجديد هو “11853”.

ليتم تنزيل القناة على استقطاب “أفقي”.

في حين أن معامل تصحيح الخطأ “2/3 “.

بينما معامل الترميز لقناة تنة ورنة “27500”.

خطوات تنزيل قناة تنة ورنة الجديد 2024 النايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة، التي يمكنك القيام بإستقبالها على العديد من الأقمار الصناعية، لتكون قناة تنة ورنة أطفال من أشهر القنوات الفضائية، كما يأتي:-