محافظ الإسكندرية.. تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بالاسكندرية 2024-2025 رسمياً كحد أدنى 220 درجة

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بالاسكندرية 2024-2025، في إجراء مهم ومنتظر أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن تفاصيل تنسيق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025، حيث أقر بحد أدنى للتنسيق يبلغ 220 درجة لمدارس الثانوية العامة في المحافظة، وتم ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم.

القرار شمل أيضا تنسيق القبول في التعليم الفني، حيث تم تحديد معايير القبول بناء على عدد المدارس الفنية المتاحة والفصول والورش والمعامل في تخصصات متعددة مثل الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي والتعليم المزدوج أوضح الدكتور أبو زيد أن فترة التقديم للمرحلة الثانوية ستبدأ فورًا وتستمر لمدة شهر.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بالاسكندرية 2024-2025

اعتمد محافظ الإسكندرية تنسيق قبول التعليم الفني للعام الدراسي 2024/2025 كمرحلة أولى لكل مدرسة استنادا إلى عدد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة في التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وكذلك التعليم المزدوج، أوضح الدكتور عربي أبو زيد نائب وزير التعليم في الإسكندرية أنه سيتم فتح باب التقديم للمرحلة الثانوية مباشرة وستستمر فترة التقديم لمدة شهر.

هذه التوقعات تعكس استعداد السلطات التعليمية لضمان تسيير عملية التنسيق بسلاسة وتأمين الفرص التعليمية للطلاب في مختلف أنحاء البلاد، حيث يسعى النظام التعليمي إلى تحقيق العدالة والشمولية في توزيع الفرص التعليمية بين الطلاب المتنافسين.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في بعض المحافظات 2025

تم اعتماد توقعات تنسيق امتحانات الثانوية العامة في عدد من المحافظات بما يلي: