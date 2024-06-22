لولو الشطورة مافي مني.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 اغاني واناشيد بدون تشويش

تردد قناة وناسة الجديد 2024 تعد واحدة من أبرز القنوات الترفيهية للأطفال في الوطن العربي، حيث تتميز بعرض مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية التي لا تقتصر على الأغاني فقط، تسعى القناة إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوك الحسن لدى الأطفال وتلعب دور مهم في تشكيل الفكر والتربية لدى الصغار بفضل تنوع محتواها، تناسب قناة وناسة جميع الفئات العمرية الصغيرة وتوفر بيئة آمنة وممتعة للتعلم والاستمتاع.

القناة تحظى بشعبية كبيرة بين الأمهات الباحثات عن ترددها الجديد ليتمكن أطفالهن من الاستمتاع بوقتهم بشكل ممتع ومفيد في المنزل، يعتبر توفير محتوى مناسب للأطفال أمر أساسي للقناة، مما يعزز من دورها في المجتمع كوسيلة تربوية ترفيهية تعزز التفاعل الإيجابي والتعلم الفعال للأطفال.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكن الحصول على تردد قناة وناسة الجديد 2024 وتحميله إلى جهاز الاستقبال عبر اتباع البيانات التالية:

تردد قناة وناسة على نايل سات يمكن إدخال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

تردد قناة وناسة على عرب سات

أما بالنسبة لتردد قناة وناسة على قمر الصناعي عرب سات لعام 2024 فيمكن استخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

استقطاب: رأسي.

معدل ترميز البيانات: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

هذه البيانات تمكن مشاهدي قناة وناسة من تحديث تردداتها والاستمتاع بمشاهدة البرامج الترفيهية والتعليمية على جهاز الاستقبال بسهولة و دقة عالية الجودة.