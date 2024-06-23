من كام السنادي.. تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 بنين وبنات في جميع المحافظات المصرية

يبحث العديد عن تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024، حيث تعد مدارس التمريض المختلفة المدنية منها والعسكرية بمثابة فرصة للعديد من الطلاب لدخول المجال الطبي والحصول على وظيفة بعد نهاية دراستهم، ويختلف تنسيق مدارس التمريض من محافظة لأخرى ومن عام لآخر حيث أنه يخضع لمستوى كثافة الطلاب المتقدمين لمدارس التمريض بجانب متوسط درجات الطلاب في كل محافظة، ويستطيع الطالب الحصول على كلية تمريض واستكمال تعليمه من خلال تفوقه في مدارس التمريض العادية بينما يحصل على رتبة عسكرية في حال إنضمامه إلى مدارس التمريض العسكري.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024

ويعد تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 بمثابة فرصة للعديد من الطلاب للحصول على وظيفة وراتب ثابت بعد نهاية تعليمهم أو لاستكمال تعليمهم في المرحلة الجامعية، وعلى الرغم من عدم ظهور تنسيق بشكل رسمي إلا من المتوقع زيادة تنسيق بدرجة أو اثنين في عدد من المحافظات على النحو الآتي:

تنسيق التمريض العادي محافظة كفر الشيخ: 220 درجة.

بينما جاء تنسيق التمريض محافظة القاهرة: 220 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة الأقصر: 195 درجة.

وتنسيق التمريض الغربية: 234.5 درجة.

بينما يكون تنسيق التمريض محافظة البحيرة: 277 درجة.

تنسيق التمريض العادي دمياط: 200 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة سوهاج: 265 درجة.

وتنسيق التمريض محافظة الإسكندرية: للبنين 260.

وصل تنسيق التمريض العادي محافظة الجيزة: 218 درجة.

يكون تنسيق التمريض العادي محافظة الشرقية: 264 درجة.

تنسيق مدارس التمريض العسكري

ويقل تنسيق تمريض العسكري عن التمريض العادي إلا أن المتقدم يخضع لاختبارات أكثر صعوبة من أجل القبول، حيث توجد العديد من الاختبارات التي يجب عليه اجتيازها للقبول، ومن المتوقع أن يأتي التنسيق على النحو الآتي: