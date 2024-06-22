حمل الآن.. تنزيل واتساب الذهبي التحديث الاخير WhatsApp Gold V11.45 اصدار ضد الحظر

يثير واتساب الذهبي اهتمام الكثير من المتابعين والأفراد نظرا لكونه واحدا من أشهر النسخ المعدلة من تطبيق واتساب حيث أن هذه النسخ المعدلة تقدم ميزات إضافية وتحسينات لا تتوفر في الإصدار الرسمي مما يجعلها جذابة للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة مختلفة ومع العلم أنه لا توجد نسخ رسمية لواتساب الذهبي سنقدم في السطور التالية أحدث تحديث واتساب الذهبي.

عيوب واتساب الذهبي الجديد

نوضح لجميع المستخدمين خطوات تنزيل واتساب الذهبي ثم نعرض عيوب هذا التطبيق كما يلي:

عدم إمكانية تعديل الرسائل بدون حذفها.

غياب الدعم الفني الرسمي مما يجعل من الصعب الحصول على المساعدة في حال واجهت مشكلة.

عرض البيانات للسرقة بسبب الأمان المنخفض.

غير متاح في أي متجر رسمي التطبيقات على الهاتف.

يؤدي إلى ارتباك المستخدمين بسبب كثرة النسخ المتاحة منه.

يتضمن إعلانات قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين.

يسمح للآخرين برؤية حالة المستخدم دون علمه.

خطوات تحميل واتساب الذهبي

هناك مجموعة من الخطوات المحدثة حتى يتم تنزيل وتثبيت واتساب الذهبي كل ماعليك فعله هو إتباع الخطوات الآتية: