بسهولة.. طريقة الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عبر موقع epedu.gov.iq

أصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات الإطلاع على نتائج الثالث متوسط الدور الأول، خاصة مع اقتراب ظهورها من قبل وزارة التربية العراقية، فضلاً عن أن هذه المرحلة الدراسية تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب الراغبين في معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها بمختلف المحافظات العراقية، ويمكنك الإطلاع على كافة الكشوفات وقت إعلانها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق

أطلقت وزارة التربية العراقية، موقعها الرسمي لسهولة إستخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول، وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني ونتيجة نت، لسهولة العمل على استخراج الكشوفات الخاصة بالنتائج، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، بما يمكنهم في الدخول إلى المرحلة الدراسية الجديدة، وفقًا للدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

ما هي كيفية الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول؟

ويمكنك الإطلاع على كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، وفقًا لمجموعة من الخطوات الهامة تتمثل في الأتي:-