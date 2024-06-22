“الزعيم المسيطر على الفلاجشيب”.. مواصفات ومميزات وعيوب هاتف هواوي pura 70 ultra

تم الإعلان عن هاتف Huawei Pura 70 Ultra من هواوي، والذي ينتمي للفئة العليا ويدعم تقنية 5G، يتضمن الهاتف العديد من الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التصوير بنظام Harmony OS 4 وكاميرا بدقة عالية، بعد انخفاض شعبية هواتف هواوي خلال عامي 2021 و 2022، تعود الشركة بقوة أكبر من خلال تصنيع معالجاتها الخاصة باستخدام تكنولوجيا متقدمة للتنافس في قائمة أفضل الهواتف من حيث الكاميرا في عام 2024، يتميز تصميم هاتف هواوي بورا 70 الترا بمظهر مدهش وأنيق.

مميزات هاتف هواوي pura 70 ultra

يحتوي الهاتف على العديد من الخصائص التي جعلته الخيار المفضل لعشاق الهواتف الذكية المتقدمة، حيث يتوفر في الأسواق مزود بالميزات التالية:

كاميرته الخلفية الرئيسية تحتوي على عدسة قابلة للسحب مع مستشعر بحجم1 بوصة وفتحة عدسة متغيرة بين F/1.6 وF/4.0، هذا يتيح تحكما ممتازا في الإضاءة لالتقاط صور رائعة في مختلف ظروف الإضاءة.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي الكاميرا على عدسة بزاوية عريضة بدقة 40 ميجا بكسل.

تتميز شاشة OLED الكبيرة.

مقياس الشاشة 6.8 بوصة.

دقة الشاشة +WQHD (1260 × 2844 بكسل).

مع معدل تحديث 120هرتز، مما يوفر تجربة سلسة عند مشاهدة الفيديوهات أو اللعب.

الشاشة تتمتع بسطوع ذروة يصل إلى 2500 نيتس، مما يجعلها واضحة جدا حتى تحت ضوء الشمس الساطع.

يحتوي على معالج Kirin 9010 الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

بالإضافة إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لضمان تشغيل سلس للتطبيقات والألعاب الثقيلة.

بطارية ضخمة بسعة 5200مللي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقدرة 100وات و 80 وات لاسلكيا.

الهاتف مصنوع من الجلد النباتي في الجزء الخلفي.

ومقاوم للماء والغبار وفاً لمعيار IP68.

كما يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

يحتوي على خاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ابرز عيوب الهاتف

على الرغم من وجود العديد من المميزات إلا أن هناك عيوب، ويتمثل ذلك فيما يلي: