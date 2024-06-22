“مبروك النجاح” استلم نتائجك في الصف التاسع من خلال موقع وزارة التربية اليمني yemenexa.com

سيطرت على الشارع اليمني حالة من القلق وذلك لانتظار درجات التاسع بعد ان انتهى الطلاب من أداء الامتحانات لذلك نسلط الضوء على تصريحات الوزارة التي جاءت مطمئنة للجميع و ازالة التوتر الذي كان يعاني منه الطلاب وأولياء الأمور، لذلك أكدت الوزارة أن موظفي الكنترول يعملون على مراجعة الأوراق وتصحيح الامتحان وبعدها سيتم على الفور رفعها على الموقع.

استلم نتائجك في الصف التاسع

كشفت وزارة التربية والتعليم باليمن أنه من المقرر توفر نتائج التاسع عقب انتهاء تصحيح ومراجعة الأوراق وعليه فور رصد الدرجات واعتماد الوزارة لها سيتم الإعلان عنها، وبناءً على ذلك فإنه من المنتظر ظهور النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن الاطلاع عليها بسهولة من خلال التوجه إلى منصة التربية اليمنية واتباع خطوات الاستعلام التي اوضحتها الوزارة في وقت سابق.

نتائج التاسع في اليمن 2024 بالاسم ورقم الجلوس

يمكن للطلاب استخراج درجاتهم بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تم تحديدها على النحو التالي:

يتم التوجه مباشرة إلى منصة وزارة التربية اليمنية.

بعد ذلك ينبغي التوجه إلى موقع إدارة الاختبارات العامة الإلكتروني.

الانتقال بعدها إلى نتائج الامتحانات.

في هذه الخطوة يتم التحديد على خيار نتائج الصف التاسع من القائمة المتاحة أمامك.

في النهاية يتم إضافة بيانات الطالب بدقة وبصورة صحيحة حتى يتم ظهور النتيجة بدقة.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن صنعاء 2024

الجدير بالذكر أنه وحتى اللحظة الحالية يتم مراجعة إجابات الطلاب كما أنه تم التأكيد من مصدر رسمي على أن نتائج الطلاب ستكون متاحة في وقت قريب وبالتالي يتمكن جميع الطلاب من الحصول عليها عبر موقع الوزارة الرسمي وذلك باتباع الآتي: