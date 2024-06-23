«ثبتها الآن» تردد قناة كراميش الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية hd وبأشارة قوية

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
«ثبتها الآن» تردد قناة كراميش الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية hd وبأشارة قوية

ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة كراميش الجديد من قِبل الآباء والأمهات، وذلك بعد إعلان هيئة القناة عن قيامها ببعض الإجراءات والتعديلات في الإحداثيات والبيانات من أجل تحسين جودة الخدمة، حيث تضم مجموعة من أفضل أغاني وبرامج الأطفال التي يهدف جميعها إلى غرس القيم الأخلاقية والتعاليم الدينية في الطفل العربي، ويذاع المحتوى على مدار 24  ساعة بدون أي فواصل أو إعلانات مزعجة. 

استقبال تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات

متاح الآن استقبال تردد قناة كراميش الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية النقاء والدقة، حيث تقوم القناة ببث العديد من الأغاني والأناشيد الخاصة بالأطفال، والتي جميعها يتلاءم مع العادات والتقاليد العربية، لذلك تعد هذه القناة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم هذا المحتوى، فلقد تصدرت قنوات الأطفال القائمة منذ أن تم إصدارها، إذ لا يخلو أي منزل به طفل صغير منها، فهي تتناسب من عمر 2 وحتى 12 عام، وفيما يلي تردد كراميش الجديد عبر النايل سات: 

اسم القناةكراميش
القمر الصناعينايل سات
التردد11605
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ3/4
الاستقطابأفقي
جودة القناةHD

وداعاً لزن ومشاكل الأطفال يمكنك الآن ضبط تردد قناة أغاني  كراميش على عرب سات

اسم القناةكراميش 
القمر الصناعيعرب سات
التردد11641
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ5/6
الاستقطابرأسي
جودة القناةSD

طريقة ضبط تردد قناة كراميش على الرسيف

 نتيجة للمحتوى الرائع المليئ بالرسوم المتحركة والألوان المبهرة التي تعرضها القناة أصبحت قناة كراميش من أضخم وأفضل القنوات الفضائية الخاصة بأغاني الأطفال، لذا يرغب الجميع في تنزيلها، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية: 

  • الضغط على قائمة الإعدادات من جهاز التحكم عن بعد. 
  • اختيار أيقونة ضبط الترددات، ومن ثم إدخال جميع إحداثيات القناة. 
  • تحديد اسم القمر الصناعي المراد تحميلها عليه. 
  • الضغط على خانة بحث. 

  • النقر على حفظ التغييرات. 

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معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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