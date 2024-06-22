“استعلم الآن”.. البوابة التعليمية لينك نتائج الطلاب 2024 في سلطنة عمان بالخطوات

قامت البوابة التعليمية في سلطنة عمان بتوفير العديد من الخدمات، من بينها معرفة نتائج الطلاب لعام 2024، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر من خلال البوابة التعليمية، بعد اجتياز الطلاب اختبارات نهاية العام، أصبحت النتائج والشهادات محل اهتمام كبير لهم ولأولياء أمورهم؛ لهذا السبب، حرصت وزارة التعليم على توفير خدمات إلكترونية تسهل العديد من الأمور التعليمية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضًا.

البوابة التعليمية لينك نتائج الطلاب 2024

في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، تم توفير رابط خاص لاستخراج نتائج الطلاب لعام 2024 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية الحصول على النتائج لأولياء الأمور والطلاب دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة للاستعلام عنها.

خطوات الحصول على نتائج الطلاب عمان

مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الطلاب في أواخر شهر يونيو الجاري، تلقت وزارة التربية والتعليم العديد من التساؤلات من أولياء الأمور والطلاب حول كيفية الاستعلام عن النتائج؛ وقد ردت الوزارة على هذه التساؤلات بطرح رابط الموقع الإلكتروني الذي سيتم رفع النتائج عليه بعد اعتمادها والانتهاء من جميع إجراءات التصحيح والمراجعة، فيما يلي نوضح لكم كيفية الحصول على نتائج الطلاب عبر خطوات مبسطة: