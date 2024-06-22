5000 كوينز مجانــا شحن كوينز بيس PES Mobile بدون غش بطريقة مضمونة.. فرصتك تشحنها

يقوم بعض اللاعبين بالبحث عن شحن كوينز بيس، وذلك للاستفادة من الميزات العديدة التي يضيفها الشحن للاعب في لعبة اي فوتبول تلك اللعبة الرياضية الإلكترونية الشهيرة التي تجذب عدد كبير من اللاعبين حول العالم، ويجب العلم أن هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها شحن الكوينز الخاصة بلعبة بيس، ونوضح لكم في هذا التقرير طريقة الشحن من خلال رقم التعريف id.

شحن كوينز بيس

هناك الكثير من الطرق التي يمكن للاعب من خلالها شحن كوينز بيس في لعبة اي فوتبول بكل سهولة، ومن بين هذه الطرق هي استخدام رقم التعريف id الخاص باللاعب في اللعبة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى اللعبة من هاتفك الذكي سواء أكان أندرويد أو آيفون.

الضغط على كلمة مهام الموجودة على الشاشة.

بعدها قم بالضغط على كلمة شحن اللعبة.

يقوم اللاعب بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

تحديد الكمية التي ترغب في شرائها من الكوينزات.

قم بالضغط على أيقونة السداد، ثم قم بالضغط على الطريقة التي تناسبك.

قم بإتمام عملية الدفع ومن ثم قم باستلام الكوينزات.

طريقة أخرى لشحن كوينز بيس

هناك الكثير من الطرق التي يمكن للاعب بها إتمام عملية شحن كوينز بيس على خلاف طريقة إدخال رقم التعريف التي ذكرناها، ومن هذه الطرق ما يتمثل في الخطوات التالية: