“أحداث مشوقة الجزء الجديد“ شاهد الحلقة 165 مسلسل عثمان الجزء السادس وأساطير الحروب والصراعات التاريخية

الحلقة 165 مسلسل عثمان، تفاجيء عدد كبير من متابعي ومحبي مسلسل المؤسس عثمان بعدم عرض حلقة جديدة هذا الاسبوع، حيث أعلنت قناة atv التي تبث المسلسل عبر شاشتها بأن الحلقة رقم 164 والتي عرضت الأسبوع الماضي كانت الحلقة الاخيرة من الموسم الخامس وأن المسلسل قد يتجدد لموسم سادس بسبب استمرار نجاحه وتحقيقه لنسب مشاهدة مرتفعة على مدار خمس سنوات منذ بداية عرضه في العام 2019، واليوم سنوضح لكم في هذا المقال موعد عرض الحلقة 165 من المسلسل وكيفية مشاهدتها مترجمة.
الحلقة 165 مسلسل عثمان
مسلسل المؤسس عثمان هو مسلسل تاريخي يقوم ببطولته نخبة من نجوم التمثيل في تركيا ويشاهده الملايين من كافة انحاء تركيا والوطن العربي، ويسرد المسلسل قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان الأول ويتميز المسلسل بإنتاجه الضخم وأحداثه المثيرة والشيقة والتي تزيد الشغف عند المشاهدين كل حلقة لمعرفة الجديد، والمسلسل من بطولة النجم المحبوب بوراك اوزجيفيت ويشاركه البطولة يلدز جاغري وبوراك تشيليك وغيرهم، ويعرض المسلسل الحروب التي خاضها عثمان من أجل إقامة دولته والنهوض بها من مرحلة الخنوع والضعف الى القوة والصلابة، ولن تعرض حاليا الحلقة 165 من مسلسل عثمان حيث انتهى الموسم الخامس عند الحلقة مائة واربع وستون، ومن المقرر أن تعرض الحلقة الجديدة مع بداية الموسم السادس الذي سيبدأ في موعده الطبيعي في شهر سبتمبر المقبل.
مشاهدة الحلقة 165 مسلسل عثمان
متابعي مسلسل المؤسس عثمان من الدول العربية يمكنهم مشاهدة الحلقة 165 من المسلسل مترجمة والتي سيبدأ بها الموسم السادس من المسلسل وذلك عبر مواقع فيديو لاروزا وديلي موشن وغيرهم وكذلك على شاشة قناة الفجر الفضائية الجزائرية التي تعرض حلقات المسلسل اسبوعيا كل خميس في تمام العاشرة مساء.