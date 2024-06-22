“أحداث مشوقة الجزء الجديد“ شاهد الحلقة 165 مسلسل عثمان الجزء السادس وأساطير الحروب والصراعات التاريخية

الحلقة 165 مسلسل عثمان

مسلسل المؤسس عثمان هو مسلسل تاريخي يقوم ببطولته نخبة من نجوم التمثيل في تركيا ويشاهده الملايين من كافة انحاء تركيا والوطن العربي، ويسرد المسلسل قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان الأول ويتميز المسلسل بإنتاجه الضخم وأحداثه المثيرة والشيقة والتي تزيد الشغف عند المشاهدين كل حلقة لمعرفة الجديد، والمسلسل من بطولة النجم المحبوب بوراك اوزجيفيت ويشاركه البطولة يلدز جاغري وبوراك تشيليك وغيرهم، ويعرض المسلسل الحروب التي خاضها عثمان من أجل إقامة دولته والنهوض بها من مرحلة الخنوع والضعف الى القوة والصلابة، ولن تعرض حاليا الحلقة 165 من مسلسل عثمان حيث انتهى الموسم الخامس عند الحلقة مائة واربع وستون، ومن المقرر أن تعرض الحلقة الجديدة مع بداية الموسم السادس الذي سيبدأ في موعده الطبيعي في شهر سبتمبر المقبل.