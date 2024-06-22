هتاخد 7000 جنيه شهريا.. شهادات البنك الأهلي 2024 بأعلى عائد في مصر 30%

يتم تقديم العديد من شهادات البنك الأهلي 2024 إلى المواطنين بشكل مستمر من فترة لأخرى، كما أن الجميع يرغب بمعرفة أسعار تلك الشهادات والتي يتم الإعلان عن سعرها من قبل البنك من حين لآخر، وبمساعدة تلك الشهادات فإن الفرد يتمكن من إقامة استثمار كامل أمواله دون التعرض إلى أي خسارة، وتهافت الجميع للبدء في شراء تلك الشهادات، وذلك بعد ارتفاع سعرها، حيث قد تم الإعلان عن ذلك من قبل البنك المركزي، وأكد أن سعر الفائدة سيتم تثبيتها ليصل إلى 600 نقطة.

كيف تحقق 7 آلاف جنيه شهريًا من شهادات البنك الأهلي؟

يمكن للمواطنين تحقيق ربح شهري يصل إلى 7000 جنيه من خلال شراء شهادة بنكية في البنك الأهلي المصري، البنك الحكومي الرائد الذي يوفر شهادات ادخار بعوائد يومية وشهرية وسنوية، حيث يمكنك تحقيق هذا المبلغ من خلال شراء شهادة بنكية بقيمة 325 ألف جنيه تعمل بنظام العائد الشهري بنسبة 26%؛ هذا يعني أن الشهادة ستحقق عائدًا سنويًا قدره 84,500 جنيه، وبالتالي ستكون العوائد الشهرية حوالي 7000 جنيه بعد تقسيمها على 12 شهرًا.

أبرز شهادات البنك الأهلي 2024

يتوفر داخل البنك الاهلي الكثير من الشهادات المختلفة التي تقدم خدمات في صالح المواطنين، وتلك الشهادات تعد عبارة عن الآتي: