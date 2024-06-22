سجل الآن ..كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر للحصول على وحدة سكنية مناسبة

مشروع سكنات عدل 3 هو واحد من أهم المشروعات التي تهدف إلى توفير سكن للمواطنين الأكثر احتياجا في دولة الجزائر، ويوفر هذا البرنامج للمواطنين فرصة للحصول على وحدات سكنية بشروط سهلة ومناسبة لكي يتم تحسين مستوى المعيشة لهم وتلبية كافة احتياجاتهم، وقامت وزارة الإسكان الجزائرية بالإعلان عن فتح باب التسجيل فى سكنات عدل 3 بالنسبة للمواطنين المستحقين للدعم في دولة الجزائر، وسكنات عدل 3 هي المرحلة الثالثة من برامج عدل السكني.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

يسعى برنامج “سكنات عدل” إلى تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية عبر تقديم حلول سكنية تلائم احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، مما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن سلسلة من الإجراءات الواجب اتباعها للتسجيل في المرحلة الثالثة من البرنامج، “سكنات عدل 3”:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة عدل الجزائرية. أدخل بيانات الدخول الخاصة بك، وهي اسم المستخدم وكلمة المرور. ابحث عن خيار “عدل 3” ضمن قائمة الخدمات المتوفرة على الصفحة الرئيسية وانقر عليه. اختر الولاية التي تود الحصول فيها على وحدة سكنية من قائمة الولايات المتاحة. قم بملء البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، ومعلومات إضافية مثل الدخل الشهري. أرفق جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك صورة من الهوية الوطنية. تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة قبل المتابعة. بعد المراجعة، اضغط على زر “إرسال” لإكمال عملية التقديم.

الشروط اللازمة للتسجيل في البرنامج

لضمان الإلتحاق ببرنامج “سكنات عدل 3″، يطلب من المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي تشمل: