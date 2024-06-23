أجواء شديدة الحرارة .. العراق ترصد أعلى درجات حرارة بالعالم ومطالبة بتغيير ساعات العمل

وفقاً للمؤشرات العالمية لدى خبراء الطقس، العراق ترصد أعلى درجات حرارة على مستوى العالم، إذ يتواجد ما يقرب إلى أحد عشر محافظة عراقية في مقدمة تصنيف مدن العالم الأكثر حرارة، نظراً لأن درجات الحرارة قد بلغت ما يعادل نصف درجة غليان المياه.

العراق ترصد أعلى درجات حرارة

حسب وكالات الأنباء العالمية، جاء تصنيف المدن العراقية وفقاً لدرجات الحرارة كالتالي:

تم تسجيل درجة حرارة في مدينة العمارة بواقع 50.8 درجة مئوية لتصبح أعلى درجة حرارة بالعالم.

ويأتي بعد ذلك مدينة الناصرية 50.8 درجة مئوية.

ثم تحتل منطقة الحسين المرتبة الثالثة في البصرة بدرجة حرارة 50.5 درجة مئوية.

بالإضافة إلى مدينة الكوت بالمركز الرابع بواقع 50.5 درجة.

وجاء بالمركز السابع مدينة كربلاء بدرجة حرارة تفوق 50.4 درجة مئوية.

أما عن منطقة مطار البصرة الدولي، فجات بالمركز الحادي عشر بدرجة حرارة 49.6.

وكذلك منطقة مطار النجف الأشرف بالعراق بالترتيب الثاني عشر بدرجة حرارة بلغت 49.5.

منطقة علي الغربي في المركز رقم 13 بدرجة حرارة قد وصلت إلى 49.4 درجة مئوية.

منطقة بدرة التي جاءت بالمركز الرابع عشر بدرجة حرارة 49.4.

وأخيراً، منطقة الرفاعي بالترتيب الأخير 49.4 درجة مئوية.

دعوة لتعديل ساعات العمل

علاوة على ما سبق، قامت منظمة العمل الدولية بدعوة الحكومة العراقية إلى إجراء تعديل في عدد ساعات العمل بالإضافة إلى نشر الوعي حول تخفيف الإجهاد الحراري وذلك من أجل الحد من تأثير الإرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

حالة الطقس في العراق

في سياق متصل، أوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية في العراق أنه سيكون هناك تصاعد للغبار على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بعموم البلاد.