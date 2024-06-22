فاضل ساعات وهتظهر خلاص.. نتائج الثالث متوسط 2024 عموم المحافظات بالرقم الامتحاني في كافة المحافظات العراقية

قبيل ساعات من الإعلان رسمياً عن أصبحت نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن الإعلان عن النتائج سيتم فوراً عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات النهائية، كما أوضحت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة عبر موقع وزارة التعليم الإلكتروني، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق أن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعتها تتم بكل دقة وشفافية لضمان حصول كل طالب على درجته كاملة كما أشارت الوزارة أنه عقب اعتماد النتيجة رسمياً سيتم رفعها عبر موقع الوزارة ليتمكن كافة الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج غداً الأحد الموافق 23 يونيو الجاري 2024.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 العراق

من المتوقع في الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية: