أرخص سيارة في السوق بمواصفات فريدة من نوعها ومتعددة الأغراض عائلية رياضية وسرعات خرافية

أطلقت شركة سوزوكي في الأسواق سيارة سوزوكي أرتيجا 2024، والذي تعد أرخص سيارة عائلية في السوق لعام 2024، تم تزويد السيارة بوسائل أمان عالية، كما تك تدعيمها بمحرك قوي، هذا وما يميز السيارة هو التصميم الخارجي الجرئ، هذا بالإضافة إلى التصميم الداخلي الأكثر من روعة، وفيما يلي نعرض لكم مواصفات وسعر السيارة.

مواصفات سوزوكي أرتيجا 2024

تأتي هذه السيارة ببعض المميزات الفريدة من نوعها والتي تتمثل في التالي:

فيما يخص ناقل الحركة، فإن السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، مما يوفر تجربة قيادة سلسة ومريحة.

بالنسبة للمحرك، تأتي السيارة بسعة 1500 سي سي، مما يتيح لها تقديم أداء قوي وفعّال.

وعندما يتعلق الأمر باستهلاك الوقود، فإن السيارة تعتبر اقتصادية إلى حد كبير، حيث تستهلك 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للأسر التي تبحث عن التوفير في استهلاك الوقود.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي سوزوكي أرتيجا بسعة خزان وقود تبلغ 45 لتر، مما يوفر مدى أطول للقيادة بين عمليات التزود بالوقود.

علاوة على ذلك، يصل عزم دوران السيارة إلى 138 نيوتن/متر، مما يضمن أداءً جيدًا أثناء القيادة على مختلف الطرق.

أما فيما يتعلق بالقوة الحصانية، فتبلغ 104 حصان، مما يوفر تسارعًا معقولًا للسيارة.

وأخيرًا، تتسارع سوزوكي أرتيجا من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.5 ثانية، مما يجعلها مناسبة للقيادة اليومية داخل المدينة وعلى الطرق السريعة.

وسائل الأمان

تتميز سيارة سوزوكي أرتيجا موديل 2024 بمجموعة مذهلة من وسائل الأمان التي تضمن راحة وسلامة السائق والركاب، بينما تتمثل بعض هذه الوسائل في أحزمة الأمان التي تعزز الحماية أثناء القيادة، ونظام توزيع قوة الفرامل (EBD) الذي يضمن توزيعاً مثالياً لقوة الفرملة، فإن وسائد الهواء تقدم حماية فعالة في حالة التصادم، ولا تنسى الفوائد الأخرى مثل نظام الإيموبليزر الذي يحمي السيارة من المحاولات الغير مصرح بها للدخول، ونظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) الذي يحافظ على ثبات العجلات أثناء الفرملة، مما يجعل تجربة القيادة أكثر أماناً وثقة.

سعر سوزوكي أرتيجا موديل 2024

يبلغ سعر أرخص سيارة عائلية في مصر 2024 حوالي مليون و24 ألف جنيه مصري.