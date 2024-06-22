هاام.. ما هو موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.. وما هي خطوات الاستعلام عن الراتب

بإمكانك الآن الاطلاع على الرابط للاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 80 في المملكة العربية السعودية، كل مواطن مستحق للدعم يترقب موعد صدور أهليته وكيفية التحقق منها وتحديد موعد الصرف، هذا البرنامج يوفر دعم مالي للعائلات وأفراد الأسرة، حيث يبلغ الدعم 720 ريال للأسرة و360 ريال للأفراد البالغين فوق 18 عام، و216 ريال للأفراد الأقل من 18 عام، بعد الزيادة الملكية التي تستمر حتى نهاية عام 2024 بأمر من الملك سلمان، وفي مقال اليوم سوف نتعرف على موعد صرف الرواتب وما هي طريقة الاستعلام عن الرواتب.

الاستعلام عن رواتب حساب المواطن

بداية، يتعين عليك الوصول إلى البوابة الإلكترونية المخصصة لدعم حساب المواطن.

يجب عليك القيام بالتسجيل عبر إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور المعتمدة، أو يمكنك التسجيل من خلال بوابة نفاذ الوطني.

بعد ذلك، سوف يتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية حيث يجب عليك النقر على خيار دراسة الأهلية.

في النهاية، سوف تظهر لك شهادة أهلية حساب المواطن لشهر يوليو 2024 مباشرة.

موعد صرف رواتب حساب المواطن للدفعة الجديدة

كم يتبقي على نشر نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يوليو 2024، هذا استفسار شائع بين المواطنين المستفيدين، حيث أكدت خدمة المستفيدين أنه لا توجد تواريخ محددة لإصدار النتائج ومع ذلك، يتم عادة إصدار نتائج الأهلية في الفترة من اليوم العشرين حتى بداية الشهر الميلادي التالي، أي خلال عشرة أيام تقريبا بعد ظهور أهلية حساب المواطن.