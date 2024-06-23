تجربة لعب مثيرة ومميزات فريدة من نوعها مع شفرات جاتا سان أندرس 2024 أسلحة وسيارات ولعب لا نهائي

تعد شفرات جاتا سان أندرس 2024 من أكثر المواضيع التي نالت بحثا في هذه الفترة، خصوصا أن الأيام الماضية انتهت فترة الامتحانات كما كانت أيام عيد وهناك أجازة كبيرة للأطفال، وفي هذه الأوقات يلعبون الألعاب المختلفة والتي من ضمنها لعبة جاتا، ويحبون استخدام الشفرات لأنها تعطيهم مميزات فريدة من نوعها في اللعبة، وفيما يلي نعرض لكم أهم شفرات لعبة جاتا خلال السطور التالية.

شفرات لعبة جاتا سان أندرس 2024

هذه أهم الشفرات التي يمكن استخدامها في لعبة جاتا لكي تحصل على تجربة لعب مثيرة:

الغرض الشفرة سلاح من المستوى الأول. LXGIWYL سلاح من المستوى الثاني. KJKSZPJ سلاح من المستوى الثالث. UZUMYMW الصحة الكاملة ودرع و50 ألف دولار. HESOYAM نجمتين بحث الشرطة عنك. OSRBLHH توقف الشرطة عن البحث عنك. ASNAEB طقس مشمس. AFZLLQLL طقس مشمس وحار جدًا. ICIKPYH طقس ظلامي. ALNSFMZO طقس ممطر. AUIFRVQS طقس به ضباب كثيف. CFVFGMJ الساعة السريعة. YSOHNUL تسريع اللعبة. PPGWJHT تبطيء اللعبة. LIYOAAY مشاجرة الناس في الشارع ضد بعضهم. AJLOJYQY مكافآت كثيرة. BAGOWPG حمل سلاح للجميع. FOOOXFT الدبابة. AIWPRTON المركبة Bloodring Banger. CQZIJMB المركبة ROMERO. JQNTDMH المركبة STRETCH. KRIJEBR المركبة TRASHMASTER. UBHYZHQ المركبة CADDY. RZHSUEW تفجير جميع سيارات اللعبة. CPKTNWT السيارات الخفية. XICWMD قيادة جيدة للسيارات. PGGOMOY الانتحار. SZCMAWO جعل إشارات المرور خضراء. ZEIIVG جعل سائق السيارة اكثر عنفًا. YLTEICZ جعل لون إشارة المرور أسود. IOWDLAC جعل لون إشارة المرور وردي. LLQPFBN الطيران بالمركب. AFSNMSMW زيادة وزن شخصية اللاعب. BTCDBCB تضخم عضلات شخصية اللاعب. QWIOPKB شخصية نحيلة للاعب. KVGYZQK انتشار النجمElvis في جميع الأماكن. ASBHGRB هجوم الناس على اللاعب بالصواريخ. BGLUAWML حفلة الشاطئ. CIKGCGX انتشار الكثير من العصابات في أماكن عديدة، وسيطرتها على هذه الأماكن. MROEMZH ارتداء ملابس النينجا. AFPHULTL رخص سيارات الشوارع. BGKGTJH ملاحقة النساء للاعب. BEKKNQV انتشار سيارات السباق. GUSNHDE عدم نفاذ الإكسجين أثناء الغطس في الماء وبدون غرق. CVWKXAM مظلة للباراشوت. AIYPWZQP طيارة حربية نفاثة. JUMPJET طيران السيارات. RIPAZHA

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تعد لعبة جاتا من الألعاب المسلية جدا مثل لعبة ماين كرافت، الجدول التالي يوضح لكم شفرات جاتا للكمبيوتر 2024، وإليك التفاصيل:

الغرض الشفرة سلاح من المستوى الأول. LXGIWYL سلاح من المستوى الثاني. KJKSZPJ سلاح من المستوى الثالث. UZUMYMW الصحة الكاملة ودرع و50 ألف دولار. HESOYAM نجمتين بحث الشرطة عنك. OSRBLHH توقف الشرطة عن البحث عنك. ASNAEB طقس مشمس. AFZLLQLL طقس مشمس وحار جدًا. ICIKPYH طقس ظلامي. ALNSFMZO طقس ممطر. AUIFRVQS طقس به ضباب كثيف. CFVFGMJ الساعة السريعة. YSOHNUL تسريع اللعبة. PPGWJHT تبطيء اللعبة. LIYOAAY مشاجرة الناس في الشارع ضد بعضهم. AJLOJYQY مكافآت كثيرة. BAGOWPG حمل سلاح للجميع. FOOOXFT الدبابة. AIWPRTON المركبة Bloodring Banger. CQZIJMB المركبة ROMERO. JQNTDMH المركبة STRETCH. KRIJEBR المركبة TRASHMASTER. UBHYZHQ المركبة CADDY. RZHSUEW تفجير جميع سيارات اللعبة. CPKTNWT السيارات الخفية. XICWMD قيادة جيدة للسيارات. PGGOMOY الانتحار. SZCMAWO جعل إشارات المرور خضراء. ZEIIVG جعل سائق السيارة اكثر عنفًا. YLTEICZ جعل لون إشارة المرور أسود. IOWDLAC جعل لون إشارة المرور وردي. LLQPFBN الطيران بالمركب. AFSNMSMW زيادة وزن شخصية اللاعب. BTCDBCB تضخم عضلات شخصية اللاعب. QWIOPKB شخصية نحيلة للاعب. KVGYZQK انتشار النجمElvis في جميع الأماكن. ASBHGRB هجوم الناس على اللاعب بالصواريخ. BGLUAWML حفلة الشاطئ. CIKGCGX انتشار الكثير من العصابات في أماكن عديدة، وسيطرتها على هذه الأماكن. MROEMZH

كانت هذه كافة التفاصيل عن شفرات لعبة جاتا سان أندرس 2024.