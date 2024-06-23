تجربة لعب مثيرة ومميزات فريدة من نوعها مع شفرات جاتا سان أندرس 2024 أسلحة وسيارات ولعب لا نهائي

Ahmed Mohamed تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تجربة لعب مثيرة ومميزات فريدة من نوعها مع شفرات جاتا سان أندرس 2024 أسلحة وسيارات ولعب لا نهائي
شفرات لعبة جاتا سان أندرس 2024

تعد شفرات جاتا سان أندرس 2024 من أكثر المواضيع التي نالت بحثا في هذه الفترة، خصوصا أن الأيام الماضية انتهت فترة الامتحانات كما كانت أيام عيد وهناك أجازة كبيرة للأطفال، وفي هذه الأوقات يلعبون الألعاب المختلفة والتي من ضمنها لعبة جاتا، ويحبون استخدام الشفرات لأنها تعطيهم مميزات فريدة من نوعها في اللعبة، وفيما يلي نعرض لكم أهم شفرات لعبة جاتا خلال السطور التالية.

شفرات لعبة جاتا سان أندرس 2024

هذه أهم الشفرات التي يمكن استخدامها في لعبة جاتا لكي تحصل على تجربة لعب مثيرة:

الغرضالشفرة
سلاح من المستوى الأول.LXGIWYL
سلاح من المستوى الثاني.KJKSZPJ
سلاح من المستوى الثالث.UZUMYMW
الصحة الكاملة ودرع و50 ألف دولار.HESOYAM
نجمتين بحث الشرطة عنك.OSRBLHH
توقف الشرطة عن البحث عنك.ASNAEB
طقس مشمس.AFZLLQLL
طقس مشمس وحار جدًا.ICIKPYH
طقس ظلامي.ALNSFMZO
طقس ممطر.AUIFRVQS
طقس به ضباب كثيف.CFVFGMJ
الساعة السريعة.YSOHNUL
تسريع اللعبة.PPGWJHT
تبطيء اللعبة.LIYOAAY
مشاجرة الناس في الشارع ضد بعضهم.AJLOJYQY
مكافآت كثيرة.BAGOWPG
حمل سلاح للجميع.FOOOXFT
الدبابة.AIWPRTON
المركبة Bloodring Banger.CQZIJMB
المركبة ROMERO.JQNTDMH
المركبة STRETCH.KRIJEBR
المركبة TRASHMASTER.UBHYZHQ
المركبة CADDY.RZHSUEW
تفجير جميع سيارات اللعبة.CPKTNWT
السيارات الخفية.XICWMD
قيادة جيدة للسيارات.PGGOMOY
الانتحار.SZCMAWO
جعل إشارات المرور خضراء.ZEIIVG
جعل سائق السيارة اكثر عنفًا.YLTEICZ
جعل لون إشارة المرور أسود.IOWDLAC
جعل لون إشارة المرور وردي.LLQPFBN
الطيران بالمركب.AFSNMSMW
زيادة وزن شخصية اللاعب.BTCDBCB
تضخم عضلات شخصية اللاعب.QWIOPKB
شخصية نحيلة للاعب.KVGYZQK
انتشار النجمElvis في جميع الأماكن.ASBHGRB
هجوم الناس على اللاعب بالصواريخ.BGLUAWML
حفلة الشاطئ.CIKGCGX
انتشار الكثير من العصابات في أماكن عديدة، وسيطرتها على هذه الأماكن.MROEMZH
ارتداء ملابس النينجا.AFPHULTL
رخص سيارات الشوارع.BGKGTJH
ملاحقة النساء للاعب.BEKKNQV
انتشار سيارات السباق.GUSNHDE
عدم نفاذ الإكسجين أثناء الغطس في الماء وبدون غرق.CVWKXAM
مظلة للباراشوت.AIYPWZQP
طيارة حربية نفاثة.JUMPJET
طيران السيارات.RIPAZHA

أكواد الغش في لعبة GTA للكمبيوتر 2024

تعد لعبة جاتا من الألعاب المسلية جدا مثل لعبة ماين كرافت، الجدول التالي يوضح لكم شفرات جاتا للكمبيوتر 2024، وإليك التفاصيل:

الغرضالشفرة
سلاح من المستوى الأول.LXGIWYL
سلاح من المستوى الثاني.KJKSZPJ
سلاح من المستوى الثالث.UZUMYMW
الصحة الكاملة ودرع و50 ألف دولار.HESOYAM
نجمتين بحث الشرطة عنك.OSRBLHH
توقف الشرطة عن البحث عنك.ASNAEB
طقس مشمس.AFZLLQLL
طقس مشمس وحار جدًا.ICIKPYH
طقس ظلامي.ALNSFMZO
طقس ممطر.AUIFRVQS
طقس به ضباب كثيف.CFVFGMJ
الساعة السريعة.YSOHNUL
تسريع اللعبة.PPGWJHT
تبطيء اللعبة.LIYOAAY
مشاجرة الناس في الشارع ضد بعضهم.AJLOJYQY
مكافآت كثيرة.BAGOWPG
حمل سلاح للجميع.FOOOXFT
الدبابة.AIWPRTON
المركبة Bloodring Banger.CQZIJMB
المركبة ROMERO.JQNTDMH
المركبة STRETCH.KRIJEBR
المركبة TRASHMASTER.UBHYZHQ
المركبة CADDY.RZHSUEW
تفجير جميع سيارات اللعبة.CPKTNWT
السيارات الخفية.XICWMD
قيادة جيدة للسيارات.PGGOMOY
الانتحار.SZCMAWO
جعل إشارات المرور خضراء.ZEIIVG
جعل سائق السيارة اكثر عنفًا.YLTEICZ
جعل لون إشارة المرور أسود.IOWDLAC
جعل لون إشارة المرور وردي.LLQPFBN
الطيران بالمركب.AFSNMSMW
زيادة وزن شخصية اللاعب.BTCDBCB
تضخم عضلات شخصية اللاعب.QWIOPKB
شخصية نحيلة للاعب.KVGYZQK
انتشار النجمElvis في جميع الأماكن.ASBHGRB
هجوم الناس على اللاعب بالصواريخ.BGLUAWML
حفلة الشاطئ.CIKGCGX
انتشار الكثير من العصابات في أماكن عديدة، وسيطرتها على هذه الأماكن.MROEMZH

كانت هذه كافة التفاصيل عن شفرات لعبة جاتا سان أندرس 2024.

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معلومات الكاتب
Ahmed Mohamed

احمد محمد كاتب لدى موقع البديل، أهتم بالكتابة عن الأخبار المصرية والسعودية وأخبار العالم، بالإضافة إلى المجال التقني والسيارات

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