تجربة لعب مثيرة ومميزات فريدة من نوعها مع شفرات جاتا سان أندرس 2024 أسلحة وسيارات ولعب لا نهائي

تعد شفرات جاتا سان أندرس 2024 من أكثر المواضيع التي نالت بحثا في هذه الفترة، خصوصا أن الأيام الماضية انتهت فترة الامتحانات كما كانت أيام عيد وهناك أجازة كبيرة للأطفال، وفي هذه الأوقات يلعبون الألعاب المختلفة والتي من ضمنها لعبة جاتا، ويحبون استخدام الشفرات لأنها تعطيهم مميزات فريدة من نوعها في اللعبة، وفيما يلي نعرض لكم أهم شفرات لعبة جاتا خلال السطور التالية.
شفرات لعبة جاتا سان أندرس 2024
هذه أهم الشفرات التي يمكن استخدامها في لعبة جاتا لكي تحصل على تجربة لعب مثيرة:
|الغرض
|الشفرة
|سلاح من المستوى الأول.
|LXGIWYL
|سلاح من المستوى الثاني.
|KJKSZPJ
|سلاح من المستوى الثالث.
|UZUMYMW
|الصحة الكاملة ودرع و50 ألف دولار.
|HESOYAM
|نجمتين بحث الشرطة عنك.
|OSRBLHH
|توقف الشرطة عن البحث عنك.
|ASNAEB
|طقس مشمس.
|AFZLLQLL
|طقس مشمس وحار جدًا.
|ICIKPYH
|طقس ظلامي.
|ALNSFMZO
|طقس ممطر.
|AUIFRVQS
|طقس به ضباب كثيف.
|CFVFGMJ
|الساعة السريعة.
|YSOHNUL
|تسريع اللعبة.
|PPGWJHT
|تبطيء اللعبة.
|LIYOAAY
|مشاجرة الناس في الشارع ضد بعضهم.
|AJLOJYQY
|مكافآت كثيرة.
|BAGOWPG
|حمل سلاح للجميع.
|FOOOXFT
|الدبابة.
|AIWPRTON
|المركبة Bloodring Banger.
|CQZIJMB
|المركبة ROMERO.
|JQNTDMH
|المركبة STRETCH.
|KRIJEBR
|المركبة TRASHMASTER.
|UBHYZHQ
|المركبة CADDY.
|RZHSUEW
|تفجير جميع سيارات اللعبة.
|CPKTNWT
|السيارات الخفية.
|XICWMD
|قيادة جيدة للسيارات.
|PGGOMOY
|الانتحار.
|SZCMAWO
|جعل إشارات المرور خضراء.
|ZEIIVG
|جعل سائق السيارة اكثر عنفًا.
|YLTEICZ
|جعل لون إشارة المرور أسود.
|IOWDLAC
|جعل لون إشارة المرور وردي.
|LLQPFBN
|الطيران بالمركب.
|AFSNMSMW
|زيادة وزن شخصية اللاعب.
|BTCDBCB
|تضخم عضلات شخصية اللاعب.
|QWIOPKB
|شخصية نحيلة للاعب.
|KVGYZQK
|انتشار النجمElvis في جميع الأماكن.
|ASBHGRB
|هجوم الناس على اللاعب بالصواريخ.
|BGLUAWML
|حفلة الشاطئ.
|CIKGCGX
|انتشار الكثير من العصابات في أماكن عديدة، وسيطرتها على هذه الأماكن.
|MROEMZH
|ارتداء ملابس النينجا.
|AFPHULTL
|رخص سيارات الشوارع.
|BGKGTJH
|ملاحقة النساء للاعب.
|BEKKNQV
|انتشار سيارات السباق.
|GUSNHDE
|عدم نفاذ الإكسجين أثناء الغطس في الماء وبدون غرق.
|CVWKXAM
|مظلة للباراشوت.
|AIYPWZQP
|طيارة حربية نفاثة.
|JUMPJET
|طيران السيارات.
|RIPAZHA
أكواد الغش في لعبة GTA للكمبيوتر 2024
تعد لعبة جاتا من الألعاب المسلية جدا مثل لعبة ماين كرافت، الجدول التالي يوضح لكم شفرات جاتا للكمبيوتر 2024، وإليك التفاصيل:
|الغرض
|الشفرة
|سلاح من المستوى الأول.
|LXGIWYL
|سلاح من المستوى الثاني.
|KJKSZPJ
|سلاح من المستوى الثالث.
|UZUMYMW
|الصحة الكاملة ودرع و50 ألف دولار.
|HESOYAM
|نجمتين بحث الشرطة عنك.
|OSRBLHH
|توقف الشرطة عن البحث عنك.
|ASNAEB
|طقس مشمس.
|AFZLLQLL
|طقس مشمس وحار جدًا.
|ICIKPYH
|طقس ظلامي.
|ALNSFMZO
|طقس ممطر.
|AUIFRVQS
|طقس به ضباب كثيف.
|CFVFGMJ
|الساعة السريعة.
|YSOHNUL
|تسريع اللعبة.
|PPGWJHT
|تبطيء اللعبة.
|LIYOAAY
|مشاجرة الناس في الشارع ضد بعضهم.
|AJLOJYQY
|مكافآت كثيرة.
|BAGOWPG
|حمل سلاح للجميع.
|FOOOXFT
|الدبابة.
|AIWPRTON
|المركبة Bloodring Banger.
|CQZIJMB
|المركبة ROMERO.
|JQNTDMH
|المركبة STRETCH.
|KRIJEBR
|المركبة TRASHMASTER.
|UBHYZHQ
|المركبة CADDY.
|RZHSUEW
|تفجير جميع سيارات اللعبة.
|CPKTNWT
|السيارات الخفية.
|XICWMD
|قيادة جيدة للسيارات.
|PGGOMOY
|الانتحار.
|SZCMAWO
|جعل إشارات المرور خضراء.
|ZEIIVG
|جعل سائق السيارة اكثر عنفًا.
|YLTEICZ
|جعل لون إشارة المرور أسود.
|IOWDLAC
|جعل لون إشارة المرور وردي.
|LLQPFBN
|الطيران بالمركب.
|AFSNMSMW
|زيادة وزن شخصية اللاعب.
|BTCDBCB
|تضخم عضلات شخصية اللاعب.
|QWIOPKB
|شخصية نحيلة للاعب.
|KVGYZQK
|انتشار النجمElvis في جميع الأماكن.
|ASBHGRB
|هجوم الناس على اللاعب بالصواريخ.
|BGLUAWML
|حفلة الشاطئ.
|CIKGCGX
|انتشار الكثير من العصابات في أماكن عديدة، وسيطرتها على هذه الأماكن.
|MROEMZH
كانت هذه كافة التفاصيل عن شفرات لعبة جاتا سان أندرس 2024.