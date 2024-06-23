سجل الآن في سكنات عدل 3 بروابط رسمية aadl.com.dz وأسعار الشقق السكنية 2024

moustafa mohamed تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
سجل الآن في سكنات عدل 3 بروابط رسمية aadl.com.dz وأسعار الشقق السكنية 2024

تسعى الحكومة الجزائرية بالتعاون مع وزارة السكن والعمران، إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والشباب المقبلين على الزواج، بهدف تحسين الأوضاع السكنية في البلاد، ومن ضمن المشاريع السكنية التي أطلقتها الوزارة، يبرز مشروع “سكنات عدل 3″، وفيما يلي سوف نوضح خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر

أعلنت “وزارة السكن والعمران الجزائرية” عن كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024، وهي كالآتي:

  • يبدأ المواطن بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة عدل للسكن.
  • يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
  • يقوم المواطن بالنقر على أيقونة “سكنات عدل” ثم يختار الخيار الثالث.
  • يحدد المواطن المدينة التي يفضل الإقامة فيها.
  • يقوم المواطن بتعبئة النموذج الإلكتروني بكافة المعلومات المطلوبة بدقة.
  • يتحقق المواطن من صحة البيانات التي قام بإدخالها.
  • يمكنه دفع رسوم التسجيل بالضغط على زر الدفع.
  • في النهاية، يضغط المواطن على زر “تسجيل” لإكمال الإجراءات.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

يمكن للأفراد التسجيل في برنامج عدل 3 والحصول على وحدات سكنية لهم ولعائلاتهم بسهولة، بشرط تلبية المتطلبات التالية:

  • يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ويقيم بصفة دائمة في الجزائر.
  • يجب أن يتراوح الراتب الشهري للمرشح بين 24,000 و 118,000 دينار جزائري.
  • أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 إلى 70 عام.
  • يتوجب على المتقدم سداد رسوم التسجيل المطلوبة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
moustafa mohamed

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
” شغالة 100% ” أسهل طريقة تحصل على حسابات ببجي مجانا PUBG MOBILE 2024 مع كلمة السر | امفور ثلجي
إنضم لقناتنا على واتساب