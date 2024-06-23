سجل الآن في سكنات عدل 3 بروابط رسمية aadl.com.dz وأسعار الشقق السكنية 2024

تسعى الحكومة الجزائرية بالتعاون مع وزارة السكن والعمران، إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والشباب المقبلين على الزواج، بهدف تحسين الأوضاع السكنية في البلاد، ومن ضمن المشاريع السكنية التي أطلقتها الوزارة، يبرز مشروع “سكنات عدل 3″، وفيما يلي سوف نوضح خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر

أعلنت “وزارة السكن والعمران الجزائرية” عن كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024، وهي كالآتي:

يبدأ المواطن بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة عدل للسكن.

يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

يقوم المواطن بالنقر على أيقونة “سكنات عدل” ثم يختار الخيار الثالث.

يحدد المواطن المدينة التي يفضل الإقامة فيها.

يقوم المواطن بتعبئة النموذج الإلكتروني بكافة المعلومات المطلوبة بدقة.

يتحقق المواطن من صحة البيانات التي قام بإدخالها.

يمكنه دفع رسوم التسجيل بالضغط على زر الدفع.

في النهاية، يضغط المواطن على زر “تسجيل” لإكمال الإجراءات.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

يمكن للأفراد التسجيل في برنامج عدل 3 والحصول على وحدات سكنية لهم ولعائلاتهم بسهولة، بشرط تلبية المتطلبات التالية: