الآن بكشوفات pdf نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول 2024 برابط رسمي “خطوة بخطوة” 

جاء الكثير من الطلاب والطالبات يتساءلون حول موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول 2024، حيث سوف يتم ظهورها في القريب العاجل على جميع المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية العراقية، وذلك بشكل إلكتروني بدلاً من الذهاب إلى المدارس، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه.

نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول 2024

ينتظر طلاب الصف الثالث متوسط في العراق بفارغ الصبر ظهور نتائج امتحانات الدور الأول لعام 2024، ويمكن الاستعلام عنها برابط مباشر بواسطة إتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

يتم النقر على خانة “نتائج الطلاب”، التي توجد في أعلى يمين الصفحة الرئيسية للموقع.

بعد ذلك يتم اختيار “نتائج الصف الثالث المتوسط” من القائمة المنسدلة، ثم حدد “نتائج الصف الثالث المتوسط”.

يتم الإنتقال إلى “نتائج الدور الأول 2024”، اختر خيار “نتائج الدور الأول 2024” من بين الخيارات المتوفرة.

إدخال البيانات المطلوبة، سيتعين عليك تعبئة المحافظة التي ينتمي إليها الطالب، بالإضافة إلى إدخال رقم الجلوس أو الرقم الإمتحاني.

عند إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على زر “استعلام” لعرض النتيجة.

خطوات التحقق من النتائج عبر منصة نتائجنا الرقمية

يمكن لطلاب الصف الثالث المتوسط في العراق معرفة نتائجهم للدور الأول لعام 2024 عبر منصة “نتائجنا” الإلكترونية، وذلك عبر استخدام الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب، الخطوات كالتالي: