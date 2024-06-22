“عودة التنانيين بعد الانقراض“ مسلسل House of the dragon الحلقة الثانية الموسم الثاني 2024

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن مسلسل House of the dragon الحلقة الثانية وهو من المسلسلات الناجحة التي حازت على شعبية كبيرة في مختلف الدول حول العالم، حيث أنه تعود أحداث المسلسل إلى قبل ثلثمائة عام، وتم إطلاق موسم ثاني منه وهذا بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم.

مسلسل House of the dragon الحلقة الثانية

تروي قصة مسلسل House of the dragon حياة عائلة آل تارجارين وهي إحدى العائلات التي تولت حكم ويسترون منذ مئات السنين وكانت تلك العائلة هي السبب في انقراض التنانيين إلى الأبد وهذا بسبب الصراعات الداخلية التي حدثت بها، ويجب العلم أن هذا الموسم سوف يشهد الكثير من الحروب الأهلية التي سوف يتعرض لها ويستروس.

موعد عرض مسلسل House of the dragon الحلقة الثانية

من المقرر أن يتم عرض مسلسل House of the dragon الحلقة الثانية يوم 23 من يونيو وهذا على قناة HBO MAX في تمام الساعة 4 صباحا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يجب العلم أنه يتم عرض حلقة واحدة كل أسبوع والمسلسل مكون من 8 حلقات وسوف يتم عرضهم على النحو التالي: