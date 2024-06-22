صدرت بدون رقم جلوس .. نتائج التاسع في اليمن 2024 في عموم المحافظات اليمنية

جهاد حسين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
صدرت بدون رقم جلوس .. نتائج التاسع في اليمن 2024 في عموم المحافظات اليمنية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من الطلاب والطالبات في اليمن عن نتائج التاسع في اليمن 2024 حيث انتهت امتحانات الصف التاسع في اليمن خلال الاسابيع الاخيرة الماضية ، وتعمل وزارة التعليم اليمنية بكل جهودها للانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم بدقة شديدة ، ومن المتوقع أن يتم ظهور النتيجة خلال الايام القليلة القادمة ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن 2024.

نتائج التاسع في اليمن 2024

أعلنت وزارة التعليم اليمنية عبر موقعها الرسمي خلال الساعات القليلة الماضية أنه سيتم الإعلان عن نتائج التاسع في اليمن 2024 فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة التي تتم بدقة عالية لإعطاء كل طالب حقة ، حيث من المتوقع ان يتم ظهور النتيجة خلال الاسبوع الاخير من شهر يونيو 2024 ، وسيتم الإعلان عن النتائج إلكترونيًا عبر موقع وزارة التعليم اليمنية وذلك تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور فضلًا عن التكدس والازدحام أمام المدارس.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن 2024

أيام قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج التاسع في اليمن 2024 وإليكم خطوات الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا فور ظهورها عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

  1. أولًا قم بالدخول عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية اليمنية.
  2. قم بتسجيل الدخول عبر كلمة المرور واسم المستخدم.
  3. ثم قم بالضغط عبر ايقونة “نتائج الطلاب”.
  4. ثم قم بالضغط علي “نتائج الصف التاسع 2024”.
  5. ثم قم بتسجيل اسم الطالب ورقم الجلوس.
  6. ثم اضغط على “استعلام”.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
جهاد حسين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
من هنا التسجيل في منحة المطلقات في سلطنة عمان 2024 كم قيمة المنحة؟
إنضم لقناتنا على واتساب