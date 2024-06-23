الاستعلام عن نتائج التاسع صنعاء اليمن 2024 بالاسم فقط “هنـــا” عبر موقع الوزارة الرسمي

يبحث جميع طلاب وطالبات الصف التاسع في اليمن وأولياء أمورهم عن رابط الاستعلام عن نتائج التاسع صنعاء اليمن 2024 حيث اقتربت عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق الطلاب من الانتهاء ، وسوف يتم اعلان النتيجة إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية ويستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها رسميًا وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن.

الاستعلام عن نتائج التاسع صنعاء اليمن 2024

يعيش الكثير من طلاب التاسع في اليمن حالة من القلق والترقب قبل ظهور نتائج الدور الاول حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التاسع في اليمن خلال الأيام القليلة القادمة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم بدقة عالية وإليكم خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع صنعاء اليمن 2024.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية. ثم ثم قم باختيار “نتائج” عبر أيقونة :”خدمات الوزارة”. ثم قم بتحديد “نتائج التاسع الدور الاول”. ثم قم بتحديد محافظة صنعاء. ثم قم بتسجيل اسم الطالب ورقم الجلوس. ثم اضغط علي “عرض النتيجة”. تظهر نتيجة الطالب فور الانتهاء من عمليات التصحيح.

ظهور نتائج التاسع في اليمن 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن اقتراب ظهور نتائج التاسع الدور الأول وذلك بعد انتهاء الامتحانات قبل اجازة عيد الاضحى المبارك ، ومن الجدير بالذكر أن عمليات التصحيح والمراجعة مستمرة بشكل دقيق بجميع المحافظات اليمنية ، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة صنعاء خلال الساعات القليلة القادمة.