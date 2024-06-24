وزارة التعليم اليمنية تكشف عن رابط الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن 2024 “هنـــا”

ارتفعت معدلات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن رابط الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن 2024 وذلك من قبل الكثير من طلاب وطالبات الصف التاسع في اليم وأولياء أمورهم ، كما اعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن خلال الساعات الاخيرة الماضية عن اقتراب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة بكافة مراكز التصحيح على مستوى جميع المحافظات ، وسيتم إعلان النتيجة إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن 2024

ينتظر جميع طلاب وطالبات التاسع في سوريا موعد اعلان نتائج الدور الأول حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية خلال الأسابيع الماضية عن تأجيل إعلان النتائج بعد اجازة عيد الاضحي المبارك ، وتزامنًا مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك تستعد وزارة التربية والتعليم اليمنية لإعلان النتيجة رسميًا عبر موقع الوزارة وإليكم خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن 2024.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية. ثم قم بالدخول عبر ايقونة “نتائج الطلاب”. ثم اضغط على “نتائج التاسع الدور الاول 2024”. ثم قم بتسجيل جميع بيانات الطالب بشكل صحيح. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الطالب في جميع المواد.

نتائج التاسع في اليمن موقع وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اقتراب ظهور نتائج التاسع الدور الأول ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية ، ويستطيع جميع الطلاب واولياء الامور الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها بكل سهولة.