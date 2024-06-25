التحديث الأضخم على الإطلاق.. ببجي موبايل 3.2 بمعارك حماسية ومميزات جديدة.. من هنا احصل عليه 

هل أنت الآن على استعداد لخوض معارك ببجي موبايل 3.2؟، يأتي هذا الإصدار محمل بالعديد من المميزات الجديدة التي من الطبيعي أن تضيف متعة وإثارة للعبة، خاصة لتطلع الشركة المنتجة نحو تحسين أداء اللاعبين من خلال بعض المميزات الجديدة، وكل ما يتم تقديمه عبر النسخة المحدثة سنوضح لكم في هذا المقال تابعوا معنا.

نبذة عن لعبة ببجي موبايل

تعتبر لعبة ببجي موبايل من أبرز الألعاب الإلكترونية التي انتشرت مؤخرا، وهي تعبر على نوع من المعارك يسمى رويال قامت شركة Krafton بتطويرها، وحصلت على هذه الشهرة الواسعة بعدما حققت 700 مليون لاعب نشط في الشهر متواجد في اللعبة:

تدور أحداث اللعبة حول البقاء في الجزيرة بعدما يتم إنزال اللاعب بمظلات إلى أرض القتال، حيث آخر فريق يصمد هو الفائز.

ويعتمد الفوز في هذه اللعبة على اللاعب الذي يخوض المعارك بطريقة تكتيكية في القتال من خلال استخدام أسلحة ومعدات.

يتوفر في ببجي مجموعة الخرائط المختلفة في أنواع مختلفة أيضًا من البيئات.

يتم تحديث اللعبة بشكل مستمر من أجل إضافة معدات جديدة.

ما هو الجديد في ببجي 3.2؟

تم إضافة وضع ميكا فيوجن الجديد من أجل خوض معارك حماسية في منطقة بها طابع جديد موجودة على متن سفينة.

تطوير المستوى إلى مستوى أعلى من السابق.

تم إضافة ميزة جمع كل الأشخاص من أجل خوض المغامرات.

الأخطاء السابقة قامت الشركة المطورة بتصليح العديد من الأخطاء السابقة التي كانت تواجه اللاعب.

متاح التحديث الجديد على أجهزة الآيفون والأندرويد.

زيادة مستوى المنافسة بين اللاعبين.

كيفية تنزيل التحديث الجديد لببجي؟