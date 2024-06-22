رابط حصري وشغال 100% ✅.. نتائج الدبلومات الفنية 2024 في جميع محافظات مصر عبر هذا الرابط الرسمي.. الف مبروك

الكثير من الطلاب يعطي اهتمام كبير بمعرفة مواعيد إعلان نتائج الدبلومات الفنية عبر البحث برقم الجلوس، وهذه العملية تعد أمر حيوي ضمن مسارات التعليم العليا بشكل عام. الدبلومات الفنية تمثل خطوة حاسمة في مسيرة الطلاب، حيث ينبغي لهم اتخاذ قرارات هامة بشأن اختياراتهم المستقبلية، سواء بالانضمام إلى كليات متخصصة في مجالاتهم أو غيرها، يقدر العديد من الطلاب والطالبات أهمية التعليم الفني نظرا للثقافة الواسعة التي تحظى بها هذه التعليمية مقارنة بالتعليم الثانوي العام.

خطوات الاستعلام عن النتائج

للدخول إلى موقع بوابة التعليم الفني، ابدأ بتحديد الفصل الدراسي والصف الدراسي للعام الدراسي الحالي.

بعد ذلك، قم بإدخال بيانات الطالب مثل الاسم وتاريخ الميلاد، ولا تنسى إدخال رقم الجلوس وتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك، قم بتسجيل بيانات المدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

بمجرد الانتهاء، انقر على أيقونة الاستعلام وانتظر لبضع ثوان حتى تظهر نتائج الطالب بالدرجات في كافة المواد الدراسية ومجموع الدرجات الكلي.

نتائج الدبلومات الفنية

وفي بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن نتائج الدبلومات الفنية للعام الحالي سيتم الإعلان عنها رسميا بعد اكتمال عمليات التصحيح وجمع الدرجات بشكل كامل، سوف يتولى كل مديرية تعليمية نشر النتائج كما جرت العادة في الأعوام السابقة، مع تفاوت في توقيت ظهور النتائج، سوف ترفع النتائج بشكل إلكتروني لتسهيل الوصول إليها من قبل جميع الطلاب، وأشارت الوزارة إلى أن النتائج سوف تكون متاحة برقم الجلوس وسوف تنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تيسير عملية الاطلاع على النتائج فور الإعلان عنها.