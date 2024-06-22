هسه ظهرت pdf.. اسهل الخطوات لاستخراج نتائج الثالث المتوسط دور اول عبر رابط الوزارة الرسمي

أكد الأستاذ كريم السيد، المتحدث الرسمي للوزارة، خلال تصريحاته الأخيرة أن نتائج الامتحانات بالتفاصيل الكاملة سوف تعلن بعد عيد الأضحى المبارك 1445، ولن تكون متاحة قبل هذا التاريخ، كما حذر من التعامل مع المواقع أو الصفحات الإلكترونية التي تدعي نشر النتائج قبل نشرها رسميا عبر الرابط الرسمي للوزارة epedu.gov.iq.

خطوات الاستعلام عن النتائج

يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق الآن الوصول إلى نتائج امتحاناتهم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وللقيام بذلك، يجب عليهم زيارة الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات التالية:

ابدأ بفتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق عبر الرابط المخصص لها.

أدخل رمز التحقق بشكل صحيح، ثم انقر على خيار نتائج الثالث المتوسط.

حدد الدور الأول لعام 2024 وأدخل البيانات الخاصة بك، بما في ذلك رقم المقعد والاسم.

انقر على الزر المخصص للبحث لعرض النتائج.

هذه الخطوات تضمن لك الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بنتائج الامتحانات للصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق، حيث شارك أكثر من 500,000 طالب وطالبة في هذه الاختبارات.

موعد الاعلان عن النتائج

سوف يتم إعلان نتائج الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط في العراق خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عيد الأضحى وعطلته المباركة، بدأت وزارة التربية العراقية عملية تصحيح الأوراق فور الانتهاء من الامتحانات التي انطلقت في يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو، واستمرت حتى يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو الجاري، بمجرد الانتهاء من التصحيح، سوف يتم نشر النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.