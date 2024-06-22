فرجت على العراقيين!!.. رابط كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق

الرعاية الاجتماعية، من أكثر البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في محافظات العراق، فضلاً عن أن البرنامج يتم إعلانه في هيئة كشوفات يمكنك الإستعلام عنها، ومعرفة ما إذا تم قبولك للحصول على الدعم المادي أم لا، حيث إن ذلك يُساهم إلى حد كبير في توفير حياة كريمة وتخفيف العبء الاقتصادي عن الأشخاص المتقدمين، وعليه سيتم الكشف عن إجراءات عرض الكشوفات في السطور التالية.

استخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حتى تقوم بعرض كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، عقب الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لابد من اتباع الخطوات الأتية:-

أن تتقدم إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم الانتقال إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم اختيار الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

النقر على زر “بحث”.

ليتم تنزيل كشوفات الوجبة السابعة شاملة كافة المواطنين بالعراق.

موعد إعلان الوجبة السابعة بالعراق

اوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، مازالت قيد أعمال التصحيح والدراسة المستمرة، حتى أنها أصبحت على وشك الإنتهاء ليتم العمل على إعلان كافة الكشوفات والتعرف على الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية، وفي حالة القبول سيتم نزول قيمة الدعم في الحساب البنكي الخاص بجميع المشمولين، بحيث يتمكنوا من الحصول عليها دون أي مشكلات أو عقبات.