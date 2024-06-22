لولو يا لولو وينك يا لولو!! استقبل تردد قناة وناسة 2024 على نايل وعربسات لمشاهدة أحلى أغاني وكرتون الأطفال

ندى تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو يا لولو وينك يا لولو!! استقبل تردد قناة وناسة 2024 على نايل وعربسات لمشاهدة أحلى أغاني وكرتون الأطفال

أعلنت قناة وناسة عن التردد الجديد الخاص بها وهذا ما يتم البحث عنه بشكل مستمر من قبل الأمهات والآباء حيث أنها واحدة من القنوات الفضائية المحببة لدى جميع الأطفال وذلك لأنها تمتلك باقة مميزة من أغاني الأطفال وتقوم ببثها على مدار اليوم وبدون تقطيع، كما أنه يتم تنزيل القناة بشكل مجاني ولا تحتاج إلى دفع رسوم اشتراك، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

قناة وناسة

يمكنك الآن تنزيل قناة وناسة بكل سهولة والاستمتاع بالمحتوى الذي  تقدمه القناة وهذا من خلال القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

  • التردد: 11470.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

يجب العلم أن قناة وناسة تقوم ببث محتوى تعليمي أيضا حيث أنها تعرض من خلالها مجموعة من البرامج التعليمية والثقافية التي تجعل الطفل يكتسب العديد من المهارات من خلالها، لذلك السبب ننصحك باستقبالها وهذا من خلال استخدام التردد الآتي:

قناة وناسة
قناة وناسة
  • التردد:
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • الجودة: HD.

أغاني قناة وناسة

تقدم قناة وناسة باقة مميزة من أغاني الأطفال ومنها:

  • أغنية لولو عايزة ماما.
  • أغنية يا لولو يا لولو في نونو.
  • أغنية وينك يالولو.
  • أغنية لولو اتسرقت.
  • أغنية لولو الشطورة.
  • أغنية وناسة.

اضبط قناة وناسة على الرسيفر الخاص بك

  1. أولا قم بالدخول على اعدادات الرسيفر.
  2. بعد ذلك يرجى التوجه إلى قسم التركيب اليدوي.
  3. انقر على إضافة قناة جديدة وقم بتحديد القمر الصناعي.
  4. قم بكتابة تردد القناة بشكل صحيح.
  5. أخيرا اضغط على زر حفظ حتى تحصل على القناة.
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معلومات الكاتب
ندى

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