استعلم الآن… نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 في عموم المحافظات بالرقم الإمتحاني

يترقب العديد من الطلاب في نينوى، ذي قار، الكرخ والرصافة إعلان نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم منذ حوالي أسبوعين، تم تأجيل عملية تصحيح أوراق الطلاب بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر استئنافها وإعلان النتائج بمجرد انتهاء الإجازة، في هذا المقال سنقدم لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024.

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك وزارة التربية العراقية، بدأت عمليات التصحيح لأوراق الطلاب فور انتهاء الامتحانات التي بدأت في 21 مايو وانتهت في 5 يونيو الحالي، يتوقع أن تكون النتائج متاحة للطلاب وأولياء الأمور عبر موقع الوزارة الرسمي بمجرد اكتمال عمليات التصحيح

حيث يمكن الاطلاع عليها بسهولة ويسر تعد هذه الخطوة جزءا من جهود الوزارة لضمان شفافية ونزاهة عمليات الامتحانات وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، مما يساعد الطلاب في تقييم أدائهم والتخطيط للمرحلة المقبلة من دراستهم بناء على النتائج التي سيتم الكشف عنها قريبًا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق يمكنهم الآن الاستعلام عن نتائجهم بسهولة وسرعة عبر الإنترنت عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للقيام بذلك: